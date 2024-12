Giovanna Lancellotti expõe pergunta de fã sobre fetiche: 'Você vende?'

Giovanna Lancellotti, 31, expôs o questionamento ousado que recebeu de um admirador que demonstrou ter fetiche pelos pés dela.

O que aconteceu

Lancellotti foi abordada por um fã que tem fetiche por podolatria. Nos stories de seu perfil no Instagram, nesta quinta-feira (5), a atriz divulgou o print de um e-mail recebido do sujeito, com o título "dúvida", em que o remetente se mostrou adepto de podolatria, ou seja, tem atração sexual por pés.

"Oi. Você vende pack dos pés?", questionou o fã no e-mail enviado, conforme exposto por Giovanna.

Podolatria é um fetiche bastante comum e pedido pelos assinantes de plataformas adultas como OnlyFans e Privacy. Geralmente quem paga por esse tipo de conteúdo gosta de receber fotos e vídeos dos pés da pessoa que admira. A atriz Núbia Oliiver já admitiu faturar alto com a venda de "pack dos pés", assim como a ex-bbb Nati Casassola.

Famosos admitem ser podólatras. Na lista constam nomes como Claudia Raia, Ricky Martin, Bruno Cabrerizo e Emiliana D'Avila.