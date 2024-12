Flora, Gui e Sidney pedem votos para ficar na 11ª roça de A Fazenda 16

Disputando a 11ª roça de A Fazenda 16 (Record), Flora, Gui e Sidney pediram votos para continuar no jogo.

O que aconteceu

O trio fez as defesas na sala após a formação oficial da roça.

Flora. "Meu pai sempre disse que o show tem continuar. E, para meu show continuar, preciso muito da votação de vocês. Faltam só 8 dias pro meu aniversário e meu maior presente será comemorar aqui dentro. Quero continuar aqui representando vocês, o samba... Foco no R7 que eu quero ficar aqui!"

Gui. "Estou aqui mais uma vez para pedir o voto de vocês. Tem uma frase que não sai da minha cabeça é que, se acharem que eu mereço continuar aqui, votem para eu ficar. Eu vim aqui com meu coração aberto, para jogar, passei por várias coisas, por xingamentos, enfim... Conheci pessoas incríveis que vou levar pro resto da vida. Vim pedir de novo a oportunidade para ficar."

Sidney. "Chegou a hora! Vocês tão vendo tudo que tá acontecendo e preciso muito da ajuda de vocês. Vamos gastar esse dedo votando no R7. Vocês conheceram os personagens que eu fiz, mas entrei aqui como Sidney mesmo, sempre com a bússola da verdade direcionando meu jogo. Quero muito ficar aqui lutando pelos meus sonhos e por tudo que preciso fazer para um novo começo!"

