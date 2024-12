Diddy acusa promotores de 'espionagem' na prisão: 'Revoltante'

A defesa de Sean Diddy Combs, 55, acusou promotores de 'espionarem' o cantor na prisão.

O que aconteceu

Advogados do rapper fizeram as acusações em uma nova petição à Justiça. "As evidências mostram que o governo está usando a prisão do Sr. Combs para espioná-lo e invadir suas comunicações com a defesa", disse o documento obtido pela People nesta quinta-feira (5).

A defesa já havia acusado o governo de má conduta após uma varredura na cela de Diddy. Eles alegaram que os agentes tiraram fotos das anotações do rapper e enviaram para a Promotoria. A Justiça chegou a determinar a eliminação desse material e que isso não poderia ser utilizado.

Essa conduta perturbadora é uma violação descarada dos direitos do Sr. Diddy... Promotores dizem que as buscas foram motivadas por preocupações de segurança, mas isso é um pretexto falso. Defesa de Diddy

Os advogados do cantor classificaram como "revoltante" a postura do governo. Eles disseram que os agentes federais pegaram as anotações de Diddy "conscientemente, intencionalmente e secretamente" para usá-las contra ele.

A defesa pediu por respeito à privacidade da sua relação com o cantor. "Ele não pode receber um julgamento justo se ele não tiver permissão de conversar de forma privada e confidencial com sua defesa e outros que trabalham sob seu comando, e se não puder tomar notas em sua preparação para o julgamento", disse o documento.

O julgamento de Diddy está marcado para maio de 2025. O rapper é acusado de tráfico sexual, abuso, extorsão, entre outros crimes. Ele, que é alvo de dezenas de processos, deve ficar atrás de grades até o julgamento.