Dani Winits conta de relação em que foi mãe solo: 'É um serviço que presto'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi, a atriz e produtora Danielle Winits explicou por que se considera mãe solo de um de seus filhos, fruto da relação com o ator Jônatas Faro, de quem se separou quando estava grávida de sete meses.

"Meu filho me falou outro dia: 'mãe, você falou que é mãe solo", e eu respondi: 'sim, porque acho que é um serviço que eu faço para as mulheres, mulheres que não tem voz e podem ver que eu também passo por coisas. Eu estou de salto alto aqui hoje mas eu já ajoelhei, eu choro, eu fico exausta, eu sou uma pessoa de batalhas'. As pessoas não precisam saber dos pormenores, mas eu como mulher me coloco num outro lugar, preciso me conectar com as pessoas. Isso é tão importante quando o meu trabalho".

A atriz também lembrou de um relacionamento em que foi vilãnizada se apaixonar por outra pessoa. "Fui embora. Já sofri com culpa mas trabalhei isso dentro de mim. Mas sempre fui uma pessoa que prefiro me arrepender do que fiz do que não fiz. Então nunca deixei que meus impulsos não acontecessem. (...) Fui viver o que eu precisava viver".

Dani Winits rebate estereótipo de "loira gostosa": 'Transformei isso com meu trabalho'

A atriz falou sobre seu trabalho como humorista e como precisou fugir de um estereótipo de "loira gostosa" ao longo da vida.

"Eu precisei furar essa bolha, porque eu tinha ali um padrão, um corpinho. Acho que usei isso [o humor] para mostrar mais a Danielle, e não a idealizada das pessoas. Desde a escola [precisei me provar], e no meu trabalho não foi diferente. Mas nunca fui muito de brigar com a vida, sempre procurei ver o lado bom das coisas. (...) O diretor Wolf Maia me falou uma vez: Dani, usa as coisas para seu benefício, para que depois você possa estabelecer a sua história".

Dani Winits conta de morte do pai em acidente de helicóptero: 'Me sentia injustiçada'

A atriz lembrou do falecimento do pai em um acidente de helicóptero quando tinha apenas 7 anos. "Ele era piloto e estava checando um piloto novo. Ele amava voar e dizia: 'se eu morrer voando vou morrer feliz'. Minha mãe me contou três dias depois, e me perguntou: 'você vai ser forte com a mamãe?' (...) Acho que foi um divisor de águas na minha vida."

Ela também contou que bloqueou esse luto por muitos anos. "Eu falava que ele tinha ido morar fora quando perguntavam do meu pai. Eu não falava sobre isso. Quando eu tinha 14 anos, minha mãe me pegou chorando e me levou no cemitério para realizar aquela morte. Mas acho que nesse meio tempo virei uma fortaleza, isso me transformou desde sempre".

Dani Winits sobre namoros e casamento com André Gonçalves: 'Nunca fiquei solteira'

Na entrevista, Dani contou sobre seus antigos relacionamentos e a relação com os pais dos seus filhos. "Eu nunca fiquei solteira, sempre namorei, meus relacionamentos sempre foram longos. Eu perdi essa parte das ficadas. Comecei a trabalhar muito cedo, e meu primeiro namorado eu tinha 14 anos. (...) Gostaria [de ser amiga de ex], mas nem sempre tudo que a gente gostaria é possível".

Ela falou ainda sobre a relação com o ator André Gonçalves, seu parceiro há oito anos. "Nós somos duas pessoas que acreditamos no casamento. A gente se encontrou no momento de querer fazer dar certo. Já temos 5 filhos e ele ainda queria ter mais. (...) Pode ser clichê falar isso, mas a gente acredita, a gente quer ficar junto".

Dani Winits estrela peça em que tem medo de contrair doença: 'Quebrando preconceitos'

Em cartaz em São Paulo com a peça Toc Toc, que trata do Transtorno Obsessivo-Compulsivo, Dani falou sobre a importância de usar o humor para debater temas relevante. O espetáculo fica até o final de janeiro, às sextas, sábados e domingos, no Teatro Procópio Ferreira.

"Eu faço a nosofóbica, a que tem medo de micróbios e doenças, mania de limpeza. Eu não tive como não fazer essa peça porque eu me apaixonei de cara, acho que o teatro sempre me abraçou. Nesse texto, além da comédia, tem uma questão do serviço a respeito do TOC que me interessou muito. É uma peça que as pessoas vão para rir mas saem emocionadas, quebrando preconceitos".

