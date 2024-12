'Dança Gatinho': Rodrigo Faro foi de briga por liderança a lanterna do SBT

Rodrigo Faro, 51, está fora da Record após 16 anos. Por meio de comunicado publicado no Instagram, o apresentador disse que a decisão foi tomada em comum acordo com a emissora.

Faro, que chegou à emissora de Edir Macedo como uma das grandes apostas do canal, construiu uma carreira bem-sucedida e, em alguns momentos, incomodou a Globo e fez a emissora de Silvio Santos virar freguês no Ibope —seja com "O Melhor do Brasil" ou o "Hora do Faro".

Nos últimos anos, porém, o programa dominical apresentado pelo artista perdeu fôlego na audiência e não ameaça com a mesma frequência que outrora, nem mesmo o SBT. Faro amargou mais derrotas que vitórias em 2022 contra o extinto programa Eliana: de 52 confrontos aos domingos, ele venceu apenas 9.

Cenário diferente de 2018, quando Faro se deu melhor e venceu 3 dos 5 domingos de dezembro daquele ano, por exemplo, contra Eliana. No dia 16, a vantagem foi de mais de 1,5 ponto, com o Hora do Faro (Record) registrando 7,8 pontos, contra 6,1 pontos da atração do SBT.

Rodrigo Faro comandou quadro 'Vai Dar Namoro' Imagem: Edu Moraes/Divulgação

Em retrospecto, a queda de audiência foi acontecendo sucessivamente ao longo dos últimos anos, e se acentuou no fim de 2019. À época, coincidência ou não, Faro foi flagrado perguntando sobre a audiência do programa enquanto repercutia a morte de Gugu Liberato. Criticado nas redes sociais, ele justificou que esse era um hábito regular seu.

"A gente vive de audiência. Então sempre pergunto, é meu instrumento de trabalho. Audiência faz parte da vida do apresentador, o prestígio e o faturamento. Sempre a gente está querendo saber, sempre pergunto, sempre me é informado no ponto, é normal de quem trabalha em televisão", argumentou o apresentador em entrevista ao TV Fama (Rede TV!).

Uma semana após a polêmica, a audiência ficou um ponto abaixo do próprio colega de emissora, Geraldo Luís, que alcançou 6,5 pontos com o extinto Domingo Show. O desempenho também deixou o programa fora do top 10 da emissora naquela semana, atrás de reprises de novelas, de acordo com dados da Kantar Ibope Media.

A atração teve um momento de recuperação em 2020, durante a exibição de A Fazenda 12, com o apresentador sabatinando semanalmente os participantes do reality rural. Na época, o programa superou os dois dígitos, como em 25 de outubro, quando o Hora do Faro fechou com 10,2 pontos de média. Mas isso não foi suficiente, já que em setembro a média foi de 5,2 pontos.

Das novelas para os domingos

Rodrigo Faro no 'Canta Comigo' Imagem: Antonio Chahestian/Record TV

Antes de migrar de carreira, Faro ganhou fama por integrar o grupo Dominó e viver uma trajetória promissora como ator na teledramaturgia. Só no canal da família Marinho, por exemplo, o artista participou de produções como "A Indomada", "Malhação", "A Padroeira" e "Chocolate com Pimenta".

O desejo de comandar o próprio programa ficou de fora dos planos da emissora carioca e, com isso, o apresentador foi construir outra história na concorrência. O contrato foi assinado em 2008 e, à época, ele teve a missão de dar identidade ao reality show Ídolos, que vinha de duas temporadas no SBT, e substituir Marcio Garcia no extinto Melhor do Brasil.

Foi também na Record que Rodrigo Faro alcançou o topo de popularidade. O apresentador, que garantia índices de audiência relevantes aos sábados (com o Melhor do Brasil), também ganhou o próprio espaço ao ser transferido em 2013 para os domingos - considerado por muito tempo o dia de maior disputa entre os canais de TV.

Vale destacar que dois quadros tiveram papel fundamental no período de maior sucesso: o "Dança Gatinho" e o "Vai Dar Namoro". As duas atrações caíram no gosto do público. No primeiro deles, a título de exemplo, ele viu a imagem viralizar nas redes sociais por causa de performances bem-humoradas de outros famosos.

Ainda que audiência não seja mais a mesma — a televisão brasileira também não é —, Faro permanece sendo um nome com forte apelo comercial. O artista acumula ações publicitárias de marcas como TikTok, MultiGrip, 123 Milhas, Americanas, Bradesco, Aurora, Atacadão, Banco do Brasil e Amazon.