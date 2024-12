CCXP 24: Turma da Mônica anuncia paródia de 'Stranger Things' para 2025

Durante a CCXP 24, nesta segunda-feira (5), em São Paulo, aconteceu um painel da Maurício de Sousa Produções (MSP) e houve o anúncio da próxima paródia da "Turma da Mônica": uma história inspirada em "Stranger Things".

O que aconteceu

Intitulada "Trecos Estranhos", a trama promete pegar elementos da famosa série da Netflix e colocar os moradores do bairro do Limoeiro em situações tensas. Na imagem divulgada dá para identificar personagens como Cascão e Milena.

Uma curiosidade que foi adiantada por Sidney Gusman, responsável pela linha editorial, é que o Mundo Invertido terá um efeito visual próprio, sendo todo em rafe. O plano é lançar o quadrinho em 2025.

Ainda no mesmo painel falaram sobre o sucesso da paródia anterior "Um Peixe", uma brincadeira com o anime de sucesso "One Piece". Segundo a MSP, o quadrinho que apresenta Chico Bento como pirata foi o item mais vendido da Panini durante a última Bienal do Livro de São Paulo.