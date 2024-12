CCXP 24: de Homem-Aranha do McDonald's a Kratos, veja cosplayers do 1º dia

O primeiro dia da CCXP 2024 acontece nesta quinta-feira (5), em São Paulo, e reúne diversos fãs de cultura pop. Para homenagear seus personagens preferidos dos cinemas e dos quadrinhos, os cosplayers não economizaram na criatividade na hora de se fantasiar para o evento.

De Homem-Aranha com máscara de embalagem do McDonald's ao Kratos, personagem dos jogos eletrônicos da franquia God of War, esses cosplayers têm chamado a atenção do público na CCXP. Confira:

O analista contábil Lucas Campos, 33, adora fazer cosplay que divirta as pessoas. Para a CCXP 2024, ele apostou em uma curiosa fantasia de Homem-Aranha do McDonalds, que lhe custou R$ 2.000 Imagem: Alexandre de Melo/UOL

O coordenador de TI, Cristiano Nobre, 43, gastou cerca de R$ 5 mil com cosplay de Kratos na CCXP 2024 Imagem: Alexandre de Melo/UOL

O coordenador de TI, Cristiano Nobre, 43, gastou cerca de R$ 5 mil com cosplay de Kratos na CCXP 2024 Imagem: Fernanda Talarico/UOL

Em dois anos, o barman Richard Robert, 41, investiu R$ 4.500 em sua fantasia de Sam Wilson como Capitão América Negro ele tem feito sucesso na CCXP 2024 Imagem: Alexandre de Melo/UOL

O empresário Marcos Fabiano, 46, já participou de 9 CCXPs e até abriu uma empresa para eventos com cosplay. Na edição 2024, ele veio de Doutor Destino, que será interpretado por Robert Downey Jr. nos cinemas, em breve. Sua fantasia custou R$ 4.500 Imagem: Alexandre de Melo/UOL

Diogo Sanchez faz cosplay de Ciclope na CCXP 24 Imagem: Alexandre de Melo

Jaqueline e Jéssica vieram de Belém do Pará e fizeram cosplay de Mário e Luigi na CCXP 24 Imagem: Alexandre de Melo

Marcos Jeeves, 53, faz questão de diferenciar: ele é um sósia do John Wick, personagem do Keanu Reeves, não um cosplay: ?Apenas a diversão é parecida, mas esse é o meu trabalho principal? Imagem: Alexandre Melo/UOL