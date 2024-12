Castiel ser gay é um agradecimento à sociedade, diz astro de 'Supernatural'

Misha Collins, 50, esteve no palco Thunder da CCXP 24 e falou sobre a última cena que gravou em "Supernatural", série que o consagrou como o anjo Castiel.

O que aconteceu

O ator falou sobre seu personagem ser gay e apaixonado pelo personagem Dean (Jensen Ackles). Para ele, foi um agradecimento aos fãs e à sociedade que o receberam tão bem quando Collins entrou para a série.O fato de Castiel ser apaixonado por Dean é revelado na última cena do personagem em "Supernatural", quando o anjo diz para Dean que o ama. Durante o painel, Misha Collins disse que esta é sua sequência favorita da série.

O ator também revelou como os roteiristas conceberam Castiel ser apaixonado por Dean. Segundo contou, eles perceberam que os fãs gostavam muito do personagem, e começaram a perceber que poderia existir algo entre o Castiel e o Dean. "O roteirista responsável pelo episódio final do Castiel me perguntou se eu estava OK com esse final, explicando que ele ama o Dean não como amigo. Ele me perguntou se eu queria fazer isso, e eu disse que sim."

Collins disse que adoraria voltar ao mundo da série. Ele também revelou que já participou de conversas sobre um possível reboot em formato de filme.