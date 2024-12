Carolina Dieckmann desabafa sobe críticas ao corpo: 'Vem julgar e xingar'

Carolina Dieckmann, 46, desabafou sobre críticas que recebe ao postar fotos em que exibe seu corpo.

O que aconteceu

Dieckmann foi criticada por "excesso de magreza" ao compartilhar cliques de biquíni em seu perfil no Instagram. Atenta ao que falam sobre sua forma física, a atriz fez questão de rebater os comentários ácidos de internautas e afirmou estar bem consigo mesma.

Atriz rebateu seguidora que disse que ela está "esquisita magra assim". "Tô esquisita de tão feliz... Cheia de saúde e com meu corpo a serviço da minha profissão. Mais que isso, eu explodo", afirmou Carolina.

Ela destacou que está com sua saúde em ótimas condições. "Se você está com os exames em dia e se sentindo bem e disposta, está tudo certo. Eu tô com tudo isso aí, além de muito feliz".

Dieckmann também reclamou de quem vai ao seu perfil para xingá-la. "Sou só amor... Não entendo quem vem aqui atacar, julgar, xingar... Mas isso não é sobre mim, é sobre quem faz".

