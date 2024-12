Bebê, decepção e barraco: tudo sobre o retorno de Filipa em 'Mania de Você'

Filipa (Joana de Verona) vai ressurgir em "Mania de Você" (Globo) em cenas decisivas.

O que vai acontecer?

A ex-namorada de Rudá (Nicolas Prattes) será contatada por Mavi (Chay Suede). O vilão descobre o paradeiro da moça em Portugal e que ela está grávida de um filho do ativista ambiental.

Mavi acha a gravidez de Filipa um "prato cheio" para seu plano contra Rudá. Assim, ele inventa que é muito amigo do pescador e convence Filipa a desembarcar no Brasil para ir ao encontro do ex.

No capítulo do dia 14 de dezembro, Mavi conta a Luma (Agatha Moreira) sobre a situação de Filipa. Ele abre o jogo e afirma que a usará para estragar o casamento de Rudá e Viola (Gabz).

Viola (Gabz) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Ao que parece, o encontro entre Filipa e Rudá será bombástico. Já com uma gestação avançada, ela surgirá no abrigo, que estará todo decorado para acontecer o casamento dos mocinhos.

A situação vai escancarar um comportamento de Rudá considerado imperdoável por muitos. Afinal, ele abandonou Filipa em Portugal sem deixar qualquer sinal ou contato, em um momento frágil para ela, que havia acabado de descobrir que a mãe tinha câncer.