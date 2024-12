Beatriz Reis revela que ainda é virgem e está à espera da 'pessoa certa'

Beatriz Reis, 24, revelou que ainda não perdeu a virgindade após sua participação no BBB 24.

O que aconteceu

Reis disse que está à espera de encontrar a "pessoa certa" para manter sua primeira relação sexual. "Para mim, é uma coisa comum. Sou [virgem] ainda, para matar a curiosidade de vocês. Tudo acontece quando tem que acontecer. Acredito que quando for a hora de perder, quando encontra a pessoa certa, vou saber", declarou ela nos stories de seu perfil no Instagram.

A influenciadora contou que as pessoas não acreditam quando ela fala que ainda é virgem. "Não perdi ainda e muita gente não acredita. Por exemplo, adora usar fio-dental, todas as minhas calcinhas são fio-dental... É eu postar uma foto de fio-dental e as pessoas falam que não sou mais virgem".

Beatriz Reis ressaltou que usar roupas sensuais não significa que ela perdeu a virgindade. "Adoro roupa sensual, não tem nada a ver com ser virgem ou não... Você pode ser virgem e usar a roupa que você quiser".