'Chegamos no limite': veja as broncas mais marcantes da produção do BBB

Nas 24 edições que foram ao ar, o BBB (Globo) somou tretas e inúmeras broncas da produção. Relembre as mais marcantes dos últimos tempos a seguir!

De roupas na piscina à punição gravíssima no BBB 24

Beatriz fez um top de laranja no BBB 24 e foi repreendida Imagem: Reprodução/Globoplay

O elenco do BBB 24 desafiou a produção do reality e sofreu as consequências. Beatriz Reis foi uma das campeãs em broncas da edição, sendo advertida por seu figurino com cascas de frutas, bater boca durante uma dinâmica e por derrubar Sabrina Sato na casa.

Yasmin Brunet levou uma punição gravíssima. Na situação, ela entrou no Confessionário para fazer o Raio-X após o cronômetro zerar. Ainda pensou em levar a casa para o Tá com Nada.

A treta da piscina entre Leidy e Davi também foi criticada por Tadeu Schmidt. Em bronca ao vivo, o jornalista disparou: "Chegamos no limite. Esse não é o BBB que a gente quer".

Revolta do cigarro e desrespeito no BBB 23

BBB 23: Produção chama a atenção de Bruna e Fred Imagem: Reprodução/Globoplay

Na edição, o Big Boss se irritou com o cigarro e o vetou em algumas circunstâncias. "Não gostamos de fumantes e temos muitos na casa (...) Fica proibido terminantemente a entrada do cigarro, mesmo apagado, dentro de casa. Fica proibido usar cigarro na orelhinha, porque orelha não fuma (...). O melhor exemplo que vocês podem dar é parar de fumar."

O desrespeito de Fred Desimpedidos e Bruna Griphao não passou despercebido. "Senhor Fred insultou a produção essa noite. Dona Bruna questionou a imparcialidade da produção por causa de seu figurino. Sigam seu jogo e esqueçam a produção."

'Puxão de orelha' no BBB 22

BBB 22: Tadeu Schmidt se incomodou com postura de Tiago Abravanel Imagem: Reprodução/Globoplay

À frente de sua primeira edição, Tadeu Schmidt não poupou as broncas aos participantes. Ele chamou a atenção de Tiago Abravanel e recebeu uma resposta ríspida.

O apresentador ainda repreendeu Maria e quem não se comprometia no jogo. Segundo o apresentador, a sister falava muitos palavrões ao vivo e alguns brothers queriam apenas "se divertir", esquecendo suas responsabilidades.

Posicionamento e ignorada no BBB 21

No comando do BBB 21, Tiago Leifert perdeu a paciência com confinados Imagem: Reprodução/Globoplay

Tiagno Leifert criticou o comportamento indevido de alguns confinados. O ex-apresentador cobrou posicionamento de Fiuk e trocou farpas ao vivo.

O jornalista ainda ignorou Karol Conká em uma dinâmica. Na época, ela estava no auge de seu cancelamento no reality.

Broncas histórias em edições antigas do BBB

Pedro Bial na apresentação do BBB Imagem: Reprodução/TV Globo

Pedro Bial deixou sua marca na hora de dar bronca nos participantes. Ele perdeu a paciência com um discurso interminável de Kamilla Salgado no BBB 13 e puniu todos os brothers do BBB 12 após um aumento na conta de luz.