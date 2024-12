Basílio ganha duas novas armas para destruir Beto em 'Garota do Momento'

Basílio, personagem de Cauê Campos em "Garota do Momento" (Globo), vai conseguir alguns aliados em sua "guerra'" contra Beto (Pedro Novaes).

O que vai acontecer

No capítulo desta sexta-feira (6), Maristela (Lilia Cabral) convence Juliano (Fábio Assunção) a contratar Basílio. A ricaça já tem o rapaz como seu novo comparsa, uma vez que o plano de atingir Beto por meio de Lígia (Palomma Duarte) deu certo.

Juliano contrata Basílio e já em seu primeiro dia de trabalho escuta uma discussão entre os patrões. Ardiloso, ele deve usar todas as cartas que tiver em sua manga para conseguir o que quer.

No capítulo do dia 10 de dezembro Maristela seduz Basílio. Os dois vão engatar um caso e ficarão juntos às escondidas algumas vezes a partir dessa primeira atitude sedutora da ricaça. Com isso, o amigo de infância de Beatriz (Duda Santos) ganha cada vez mais recursos para destruir a relação da mocinha com Beto.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.