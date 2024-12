Banda goiana Boogarins faz show de lançamento de 'BACURI' em São Paulo

A banda goiana Boogarins apresenta nesta sexta (6), em São Paulo, o show de lançamento do álbum "BACURI", seu primeiro disco de inéditas desde 2019. Sobre esse disco e a carreira da banda, os integrantes Dinho Almeida e Raphael Vaz conversaram com Zé Luiz e Bebé Salvego no programa musical No Tom, do UOL (assista à entrevista aqui).

O que vai rolar

Composto por dez faixas, "BACURI" foi concebido ao longo de três anos. O álbum marca o retorno às raízes criativas do Boogarins, por ter sido gravado inteiramente em casa, assim como seu primeiro álbum de estúdio, "As Plantas que Curam" (2013).

O Boogarins foi formado em 2013 por Benke Ferraz (guitarra e voz), Dinho Almeida (guitarra e voz), Raphael Vaz (baixo, moog e voz) e Ynaiã Benthroldo (bateria e voz). O rock psicodélico apresentado em "As Plantas que Curam" colocou a banda entre os nomes mais celebrados da música brasileira contemporânea.

O grupo acumula fãs que conquistou em festivais ao redor do mundo. O Boogarins tem em seu currículo passagens por Rock in Rio, Primavera Sound, Coquetel Molotov, Coachella, Lollapalooza e South by Southwest, além de uma indicação ao Grammy Latino.

"BACURI" já é quinto álbum do Boogarins. Ao escolherem gravar "em casa e com calma", os integrantes apresentaram canções e ideias individuais para serem lapidadas de forma coletiva. Então, os exercícios de experimentação dão lugar a uma estruturação de arranjos com os quatro integrantes tocando juntos.

Em 2024, além do lançamento de "BACURI", a banda apresenta no Brasil e na América do Norte dois shows diferentes. O primeiro se chama "10 anos das Plantas que Curam", comemorativo ao primeiro decano do disco de estreia.

Já o segundo, "Boogarins Toca Clube da Esquina", é um espetáculo em que mostram a sonoridade da banda em clássicos da música brasileira dos anos 1970. O show traz músicas de Toninho, Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes e outros.

No Tom: Assista à entrevista com o Boogarins

Boogarins

Quando: sexta (6), a partir das 22h (abertura da casa)

Onde: Cine Joia (praça Carlos Gomes, 82, Liberdade, São Paulo, SP

Quanto: a partir de R$ 80

Ingressos à venda pelo site do Cine Joia.