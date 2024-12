Deixaram saudades: relembre 16 atores de 'Tieta' que já morreram

Original de 1989, "Tieta" está de volta à TV aberta reapresentando um elenco estelar. Alguns dos atores da trama, porém, já não estão mais entre nós. Splash elencou os saudosos artistas que compõem o casting principal do folhetim de Aguinaldo Silva.

Yoná Magalhães

Em "Tieta", Yoná Magalhães interpreta Tonha, a segunda esposa de Zé Esteves (Sebastião Vasconcelos), com quem teve Elisa (Tássia Camargo). Na segunda fase da trama, ela sofre uma grande virada. Veterana das novelas, a artista tinha 80 anos quando foi submetida a uma cirurgia para corrigir uma insuficiência cardíaca, mas não resistiu. O ano era 2015.

Yoná Magalhães é Tonha em 'Tieta' Imagem: Divulgação/Globo

Marcos Paulo

Intérprete de Arturzinho na segunda fase da novela, Marcos Paulo atuou e dirigiu inúmeras novelas na Globo. Em 2011 foi diagnosticado com um câncer de esôfago e morreu em decorrência de uma embolia pulmonar, provocada pelo tumor, em 2012.

Marcos Paulo é Arturzinho em 'Tieta' Imagem: Divulgação/Globo

Sebastião Vasconcelos

Intérprete do icônico pai da protagonista Tieta, Zé Esteves, Sebastião Vasconcelos fez dezenas de novelas em sua carreira. Segundo Vilma Guisser, em entrevista ao UOL em julho de 2013, o ator sofreu muito com a demissão da Globo e entrou em depressão. O veterano morreu em 2013 após um choque séptico.

Zé Esteves (Sebastião Vasconcellos) em 'Tieta' Imagem: Bazilio Calazans/Globo

Françoise Forton

Intérprete de Helena em "Tieta", Françoise Forton começou a atuar no fim da década de 1960. Em 1989 enfrentou um câncer de útero, que lhe deixou marcas psicológicas consideráveis, sobretudo por ter feito uma histerectomia —cirurgia para retirada do útero. Françoise faleceu em janeiro de 2022 após lutar contra outro tipo de câncer não revelado.

Françoise Forton é Helena em 'Tieta' Imagem: Reprodução/Globo

Armando Bógus

Em "Tieta", Armando Bógus é Modesto Pires, o homem mais rico de Santana do Agreste. Com carreira extensa na televisão, trabalhou até o ano de sua morte, 1993, causada por uma leucemia.

Armando Bógus é Modesto Pires em 'Tieta' Imagem: Divulgação/Globo

Cláudia Magno

A carreira de Cláudia Magno foi interrompida quando ela tinha apenas 35 anos. A atriz interpretou Silvana Pitombo em "Tieta" e morreu enquanto gravava "Sonho Meu" (1993). Ela morreu no Rio de Janeiro, de insuficiência respiratória aguda, em decorrência da AIDS.

Cláudia Magno compôs o elenco de 'Tieta' como Silvana Imagem: Reprodução

Paulo José

Paulo José foi, além de ator, roteirista e diretor de telenovelas e teatro, e viveu Gladstone em "Tieta". Iniciou sua trajetória em 1969 em "Véu de Noiva" (Globo) e só parou em 2014, quando esteve no elenco de "Em Família" (Globo). Paulo José morreu em 2021, aos 84 anos, devido a uma pneumonia.

Paulo José em 'Tieta' ao lado de Arlete Salles Imagem: DIvulgação/Globo

Miriam Pires

Dona Milu em "Tieta", Miriam Pires começou a carreira no teatro na década de 1940. Fez inúmeras novelas e morreu em 2004 em decorrência da toxoplasmose que atingiu o cérebro. Na época, Miriam estava no elenco de "Senhora do Destino", de Aguinaldo Silva, na qual fazia o papel de Dona Clementina.

Dona Milu (Míriam Pires) em 'Tieta' Imagem: Bazilio Calazans/Globo

Elias Gleizer

Batizado Ilicz Glejzer, o ator conhecido como Elias Gleizer era filho de judeus poloneses que decidiram ir embora da Europa. Músico na juventude por incentivo do pai, entrou para o teatro e estreou na TV Tupi em 1959. O veterano morreu após sofrer uma queda em uma escada rolante em 2015. Nesse acidente Elias Gleizer fraturou cinco costelas e sofreu uma perfuração no pulmão. Internado, teve uma broncopneumonia e não resistiu.

Elias Gleizer é Jairo em 'Tieta' Imagem: Bazilio Calazans/Globo

Outros atores que compuseram o elenco coadjuvante de "Tieta" e também já morreram. Cláudio Corrêa e Castro, Cidinha Milan, Renato Consorte, Maria Helena Dias, Roberto Frota, José Lewgoy e Rogéria são alguns deles.