Anitta reconhece gafe com Ivete Sangalo: 'Me perdoou por ter sido c*zona'

Anitta, 31, promoveu nesta quinta-feira (5) uma live para falar sobre seu novo álbum recém-lançado, "Ensaios da Anitta".

O que aconteceu

A cantora celebrou a presença de um dueto com Ivete Sangalo, 52. As duas cantam juntas o tema "Lugar Perfeito", que abre a coletânea.

Anitta elogiou Sangalo por ter relevado as atitudes ruins que teve com ela no passado. "Ivete é maravilhosa. Sou muito grata a ela, que me perdoou por ter sido 'c*zona' com ela por tanto tempo. Isso é o mais legal de tudo nela", declarou a Poderosa.

"Ensaios da Anitta" é composto por 12 faixas, cinco delas em parceria com outros artistas. MC Livinho ("Sem Freio"), Simone Mendes ("Perdeu") e Rogerinho ("Imagina") são alguns dos nomes que cantam com Anitta no projeto.