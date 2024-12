A Fazenda: Sidney cresce e ganha força na parcial UOL; veja quem sai hoje

Flora Cruz, Gui Vieira e Sidney disputam a 11° roça e um lugar no Top 10 de A Fazenda 16 (Record). Segundo a parcial da enquete UOL, Gui lidera como mais votado, mas Sidney aparece logo em seguida. Já Flora deve dizer adeus ao jogo.

O que diz a enquete

Às 18h, Gui Vieira era o preferido pelo público para permanecer no jogo. Ele tinha 38,73% dos votos a seu favor.

Sidney aparecia em segundo lugar, com 32,17%. De acordo com a parcial, ele deve continuar no reality show.

Flora era a peoa em maior risco. Ela tinha 29,1% dos votos, e pode ser eliminada.

A 11ª Roça será definida ao vivo no programa desta quinta-feira (5). O peão que voltar da berlinda está no top 10 da edição.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 11ª roça? Resultado parcial Total de 281289 votos 29,84% Flora 37,16% Gui 33,00% Sidney Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 281289 votos

