G4 define alvos para próxima roça de A Fazenda: 'Mal sabe ela...'

O resultado da 11ª roça de A Fazenda 16 (Record) será revelado no programa de quinta-feira (5), mas o G4 já definiu seu alvo para a roça da próxima semana: Vanessa.

O que aconteceu

Na madrugada, os peões do G4 comentaram que ela será o alvo da próxima formação.

Luana brincou. "Vanessa tá toda feliz. Mal sabe ela que..."

Sacha opinou. "Se a Flora voltar, a gente tem que tentar fazer com que Flor fale com ela pra que ela se junte com a gente pra votar na Nêssa."

Gui se mostrou contra. "Ai, não vou falar com ninguém, não. Quem quiser que venha!"

Sacha explicou. "Se juntar Sidney, Albert, Juninho, Nêssa e Flora em um da gente são 5 votos."."

Luana disse não achar necessário. "Uma pessoa vai sair, querido. Eles vão ter 4 e nós vamos ter 4+1. Não tem que falar com Flora nada, não. Com Flor tá ótimo e pronto. E Flor vai querer, com certeza, proteger o dela ainda com Nêssa."

