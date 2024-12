Vilãs, Zélia e Bia ganham 2 presentes maravilhosos em 'Garota do Momento'

No capítulo desta quarta-feira (4) de Garota do Momento" (Globo), Beatriz (Duda Santos) não acreditará na versão de Beto (Pedro Novaes) sobre o incidente com Basílio (Cauê Campos).

Quem vai adorar tudo isso é Bia (Maisa), que vai comemorar a desavença entre o casal. Ela ficará ainda mais feliz quando souber que Beto e Beatriz vão oficialmente se separar.

Beatriz (Duda Santos) e Beto (Pedro Novaes) em 'Garota do Momento' Imagem: Divulgação/Globo

No mesmo dia, Glorinha (Mariana Sena) diz a Beto que está do lado dele. Os dois então deduzem que Basílio teve um cúmplice na armação, e desconfiam de Bia. Com isso, Beto não perde tempo e confronta a ex na frente de Clarice (Carol Castro).

Outra vilã que vai ter um dia triunfante é Zélia (Letícia Colin), cuja chantagem a Maristela dá certo e ela ganha um novo apartamento.

Maristela (Lilia Cabral) e Zélia (Letícia Colin) em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Beatriz desabafa com Glorinha sobre Beto. Clarice sofre com fortes dores de cabeça. Basílio confessa a Beto que armou contra ele para separá-lo de Beatriz. Ana Maria convida Ulisses para jantar em sua casa. Glorinha procura Beto e afirma acreditar nele.

Basílio pressiona Maristela para conseguir um emprego na Perfumaria Carioca. Nelson é grosso com Anita, e Edu os observa. Celeste desconfia de Mauro. Raimundo conversa com Lígia sobre o ocorrido com Beto.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.