Vera Viel desabafa sobre efeitos colaterais da radioterapia em tratamento contra câncer

Vera Viel desabafou nesta terça-feira, 3, sobre os efeitos colaterais da radioterapia no tratamento contra um câncer, que ela descobriu em outubro. Após passar pela cirurgia de retirada do tumor na perna esquerda, a mulher de Rodrigo Faro está na segunda fase do tratamento e comentou o desconforto crescente:

"Hoje, depois da 17ª sessão de radioterapia, comecei a sentir os efeitos colaterais na pele, a sensação de que está queimada, fica muito sensível e vermelha, falta metade do tratamento ainda e Deus está cuidando de tudo", escreveu ela, que tem hidratado a pele para minimizar os incômodos.

Na manhã desta quarta, a esposa de Rodrigo Faro aproveitou para agradecer o apoio dos fãs e avisou que iria para a 18ª sessão de radioterapia.

Vera Viel foi diagnosticada com sarcoma sinovial, um tipo de câncer raro, na coxa esquerda no início de outubro. No dia 11 do mesmo mês, ela passou por uma cirurgia de oito horas para retirada do tumor. O procedimento foi realizado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.