Vanessa critica Flora e leva invertida de Juninho: 'Jeito estranho'

Em uma conversa entre Juninho e Vanessa, os peões avaliaram as jogadas usadas na formação da 11ª roça de A Fazenda (Record).

O que aconteceu

Após Vanessa votar em Flora, as peoas protagonizaram alguns bate-bocas pela casa. Desabafando com Juninho, a psicóloga avaliou: "Ela me botou na roça. Sabe o que é? Ela tenta, pede desculpa, só que eu não consigo desculpar mesmo, uma pessoa que eu não consigo confiar. Então não adianta ficar insistindo nessa relação de amizade."

Juninho a aconselha a terem outros assuntos, já que não conseguem jogar juntas. Ele fala sobre Flor e Albert terem ficado chateados ao receberem o seu voto. "Os dois que não foram para a roça que estão bravos por aí. Flora, Sidney e Gilsão estão de boa."

"Flora tá brava comigo, né?", responde Vanessa.

"Mas é o seu jeito de jogar, que é um jeito muito estranho", explica Juninho. "Você pula."

"Ela vem atrás de mim", se defende a peoa. "Você não viu? Ela quis conversar comigo, perguntou quem eu ia votar e disse que não sabia. A gente tava tentando entrar em um consenso, mas não conseguiu, ai falei 'Não sei, vamos votar por si'."

"Eu acho que ela teria direito de ficar brava porque você estava junto com ela", argumenta o cantor.

"Mas ela que fica atrás de mim querendo conversar, ela só vacila comigo e corre atrás", finaliza Vanessa.

