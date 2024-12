The Town tem noite punk com Green Day, Iggy Pop e Sex Pistols incompleto

O festival The Town, irmão paulistano do carioca Rock in Rio, anunciou as principais atrações de sua segunda noite, no dia 7 de setembro de 2025. Na chamada "noite punk" se apresentam Green Day e Sex Pistols, no palco Skyline, e Iggy Pop e Pitty, no palco The One.

O que vai rolar

O Autódromo de Interlagos receberá Green Day, trio formado por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool. A organização promete um show recheado de hits, como "American Idiot", "Boulevard of Broken Dreams", "Wake Me Up When September Ends" e "21 Guns", além de músicas de seu mais recente álbum, "Saviors" (2024).

Billie Joe Armstrong, do Green Day, em show no estádio de Wembley, em junho de 2024 Imagem: Matthew Baker/Getty Images

O grupo, que é referência no punk rock dos anos 1990, atrai uma legião de fãs no Brasil e no mundo. Com som rápido e direto, o Green Day acumula mais de 70 milhões de discos vendidos ao longo das mais de três décadas de trajetória.

Também no palco Skyline, toca na mesma noite a banda punk inglesa Sex Pistols. O grupo teve a carreira marcada pela perda de seu baixista, o icônico Sid Vicious, morto por overdose em 2 de fevereiro de 1979, em seu pleno auge.

O vocalista Frank Carter se apresenta com Glen Matlock, Paul Cook e Steve Jones, dos Sex Pistols, 26 de setembro de 2024 em Londres Imagem: Jim Dyson/Getty Images

Mas a ausência mais sentida é a de seu vocalista original, o encrenqueiro John Lydon, um dos rostos mais famosos do movimento punk. Steve Jones, Paul Cook e Glen Matlock vêm, assim, acompanhados de Frank Carter, músico e tatuador inglês, da banda Gallows, que assumiu o microfone dos Pistols em 2023.

Completa o time gringo anunciado pelo The Town o cantor Iggy Pop. Aos 77 anos, o americano é considerado um dos inventores do estilo com sua banda The Stooges, formada no final dos anos 1960, antecipando em pelo menos uma década o movimento punk.

Iggy Pop se apresenta durante o 3º dia do Corona Capital Fest, em 17 de novembro de 2024 Imagem: Medios y Media/Getty Images

Iggy Pop será o headliner do palco The One. No mesmo espaço, se apresenta a roqueira baiana Pitty, presença constante em grandes festivais.

O festival The Town acontece nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro de 2025. Para o evento será montada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, uma "Cidade da Música".

Katy Perry foi a primeira atração anunciada para o The Town. A cantora americana se apresenta no dia 14 de setembro de 2025, no palco Skyline.