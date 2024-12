Serginho Groisman revela spoiler de Altas Horas no Splash Awards

Serginho Groisman, 74, participou do Splash Awards 2024 e deu spoiler do que esperar do Altas Horas (Globo).

O que aconteceu

Groisman venceu o prêmio do Splash Awards de melhor apresentador de programa de TV/videocast/podcast de entretenimento. Ele participou do Splash Awards 2024 nesta quarta-feira (4).

O apresentador deu spoiler sobre o aniversário do Altas Horas. "Ano que vem completamos 25 anos. Vamos abrir nossa caixa de memórias. Ela vai estar apontada para o futuro. De repente, está 25 anos na mesma emissora. Tivemos momentos diferentes, horários diferentes. Quase o padre Marcelo Rossi recebe a gente ali (...). Este ano, vamos celebrar de maneira diferente. Vamos mexer muito com a memória de plateia."

Serginho Groisman ainda celebrou a vitória na premiação, destacando o profissionalismo de Splash. "Fico contente com esse reconhecimento, fico mais contente ainda porque acompanho, acho que tem relevância e credibilidade. Tem muita gente conversando sobre TV, mas pessoas que estudam, que conseguem ter espírito crítico, não é todo mundo, e vocês têm. Estou muito contente, muito feliz. Queria dizer que adoraria estar presente aí. Este evento, além de abraçar vocês pessoalmente, eu também ia matar muita saudade do tempo que trabalhei na Folha de S. Paulo, com um monte de ladrilhinho."

