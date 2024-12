Saudades da Whitney? Belinda Davids traz ao Brasil sua homenagem à cantora

Os fãs da voz afinada e potente de Whitney Houston vão poder relembrar um pouco do repertório de grandes sucessos da cantora americana que nos deixou em 2012. Belinda Davids, estrela sul-africana conhecida por suas incríveis interpretações dos clássicos de Whitney, começa nesta quinta (5) sua turnê por cidades brasileiras.

O que vai acontecer

A estreia acontece em Curitiba; Belinda faz seu último show em solo brasileiro na terça (10), em Brasília, após passar por Belo Horizonte, Ribeirão Preto e São Paulo. Depois a cantora segue para o Chile, onde encerrará sua jornada latino-americana no dia 14.

Belinda é reconhecida como uma das intérpretes mais fiéis e talentosas do legado de Whitney Houston. Entre suas conquistas estão o prêmio no programa de talentos "Even Better Than the Real Thing", além de participações impactantes no "Britain's Got Talent" e "Showtime at the Apollo".

A cantora traz ao país o espetáculo "The Greatest Love of All", batizado com o nome da música que é um dos maiores hits de Whitney. Além dessa faixa, não vão faltar nos shows as eternas "I Will Always Love You" e "I Wanna Dance with Somebody".

A cantora sul-africana Belinda Davids Imagem: Divulgação

A apresentação promete ser uma experiência completa. Belinda será acompanhada de uma banda ao vivo, bailarinos e figurinos. O objetivo da produção é capturar a essência de Whitney Houston.

Quem é a intérprete

Belinda Davids nasceu na pequena cidade costeira de Port Elizabeth, na África do Sul. Vinda de uma família musical com sete filhos, ela encontrou consolo e empoderamento na música durante os difíceis tempos do Apartheid.

A cantora começou a se apresentar profissionalmente aos 14 anos e se tornou habilidosa em muitos gêneros, mas seu verdadeiro amor sempre foi o R&B. Sua maior inspiração foi Whitney Houston, cuja influência moldou sua carreira e estilo musical.

Na década de 90, Belinda chamou a atenção de executivos da gravadora Tusk Records e lançou seu álbum homônimo. A faixa "We Go Together" alcançou o topo das paradas na África do Sul por seis semanas. Nesse período, ela também abriu shows para grandes nomes internacionais, como Michael Jackson e The Temptations.

Após expandir sua carreira internacionalmente, Belinda se estabeleceu em Los Angeles. Na cidade, ela trabalhou como vocalista de apoio para grandes nomes do pop e do R&B.

Em 2013, Belinda foi escolhida entre quase 15 mil candidatos para estrelar a produção "The Greatest Love of All", da Showtime Australia. Desde então, ela passou a sair em turnês globais, que incluíram performances em países como EUA, Canadá, Reino Unido, Alemanha, Rússia e Austrália.

Belinda Davids - The Greatest Love of All

Curitiba

Quando : quinta (5), às 20h30

: quinta (5), às 20h30 Onde : Teatro Positivo

: Teatro Positivo Ingressos à venda pelo site da DiskIngressos.

Belo Horizonte

Quando : sexta (6), às 21h

: sexta (6), às 21h Onde : BeFly Hall

: BeFly Hall Ingressos à venda pelo site da Sympla.

Ribeirão Preto (SP)

Quando : sábado (7), às 21h

: sábado (7), às 21h Onde : Multiplan Hall

: Multiplan Hall Ingressos à venda pelo site da Ticketmaster.

São Paulo

Quando : domingo (8), às 20h

: domingo (8), às 20h Onde : Espaço Unimed

: Espaço Unimed Ingressos à venda pelo site da Ticket 360.

Brasília