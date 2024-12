Sacha promete 'DR de duas horas' com Larissa em festa: 'Luana tem ciúmes'

Sacha citou Larissa na tarde desta quarta-feira (3) em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na piscina, Sacha disse que terá uma "longa" discussão de relacionamento com Larissa na festa dos finalistas, que costuma acontecer com todos os participantes na reta final do jogo. Ele e a influenciadora tiveram um breve romance no reality, mas ela o criticou na Hora do Faro, após ser eliminada.

Gente, eu vou ficar na DR com Larissa umas duas horas Sacha Bali

Luana disse que as "duas únicas pessoas" que falariam com eles na festa seriam Larissa e Cauê. "E a gente ainda acha que Larissa vai falar, né", pontuou.

Flor e Yuri sugeriram que Sacha aproveitasse a festa e conversasse com a peoa somente após o reality. "Vai não. Porque eu vou ficar falando com ela, durante duas horas", retrucou Luana. "Ela vai falar com a gente, eu tenho certeza".

"Ela é ciumenta, ela tem ciúmes meu com a Larissa", retrucou Sacha sobre Luana.

Sacha ainda disse ter assuntos pendentes com Larissa. "Quero entender porque ela colocou aquelas plaquinhas em mim."

