Reportagem do UOL sobre a história do pão em SP vence prêmio de jornalismo

Como contar a história do pão em São Paulo? A jornalista Gabrielli Menezes decidiu transformá-la em um roteiro publicado na sua coluna da newsletter semanal Bares e Restaurantes, de Nossa.

A saborosa reportagem foi premiada nesta terça-feira (03) na 15ª edição do Prêmio Jornalismo de Panificação e Confeitaria, promovido pelo Sampapão, entidade que representa o segmento em São Paulo.

O canal de lifestyle do UOL foi o grande campeão na categoria de matérias escritas com a conquista do primeiro lugar e também mais uma reportagem entre as cinco finalistas publicadas em meios digitais e impressos.

A repórter Gabrielli Menezes, vencedora do Prêmio Jornalismo de Panificação e Confeitaria Imagem: Arquivo pessoal

Na matéria vencedora, "Um roteiro pela história do pão em SP, da padaria centenária à moda coreana", Gabrielli sugere um passeio por padarias que ajudam a contar a evolução da panificação na cidade — e o amor dos paulistanos por elas.

Independentemente da receita, do preço ou do fermento, a cultura de comprar pão mantém viva a diversidade e faz com que seja possível aprender sobre panificação por meio de estabelecimentos em funcionamento

O roteiro começa na Mooca com a centenária Padaria Carillo, hoje tocada pelos bisnetos do fundador, passa pela Vila Paulicéia com a Estado Luso, que mantém o forno de pão aceso desde 1965 — e já deu à casa o título de melhor pãozinho de São Paulo —, e descobre na Galeria dos Pães, no Jardim América, como começou o fenômeno das "superpadarias", que oferecem de refeições a produtos de supermercado.

Os irmãos Guilherme e Gabriel tocam a padaria Carillo, que herdaram do bisavô Imagem: Arquivo pessoal

A reportagem aborda ainda a entrada de chefs neste setor — desde o pioneiro Olivier Anquier, hoje no comando da Mundo Pão, até Helena Rizzo, apresentadora do MasterChef, e o sucesso da sua Padocaria do Maní — e o advento das pequenas padarias artesanais, como a Na Janela, em Higienópolis, e a Forno Fecchio, na Vila Anglo.

Olivier Anquier: um dos chefs pioneiros a investir na panificação Imagem: Reprodução

O amadurecimento das padarias artesanais permitiu a cada empreendedor dar o seu toque no negócio. Entre os que preferem se manter especializados e os que visam uma experiência mais ampla, quem ganha é paulistano, que sempre tem uma novidade para adicionar à lista do que provar

O roteiro termina na mais recente empreitada das padarias "com sotaque", das de inspiração francesa Le Jazz Boulangerie e El Panadero, em Pinheiros, à coreana Komah Bakery, na Vila Madalena.

Bastidores do pãozinho campeão

Nossa também foi finalista no Prêmio Jornalismo de Panificação e Confeitaria com a reportagem "Autor do pão n°1 de SP vê invasão de congelados: 'profissão está sumindo'".

Tonhão, da padaria Estado Luso Imagem: Fernando Moraes/UOL

A repórter Flávia G. Pinho e o fotógrafo Fernando Moraes mergulharam na rotina do padeiro Antônio Alves Rocha, o Tonhão, que há 33 anos comanda na Estado Luso, na Vila Pauliceia, a produção do pãozinho francês multicampeão como o melhor de São Paulo no prêmio Padocaria.

Ao longo de cinco décadas, somando todos os empregos, ele viu muita coisa mudar no setor. Lembra que as equipes tinham uma forma diferente de dividir as tarefas, imposição de um tempo em que não havia máquinas ou ingredientes para suavizar a vida do padeiro

Imagem: Fernando Morais/UOL

A reportagem conta a trajetória de Tonhão, desde sua vinda do Crato, no Cariri Cearense, a São Paulo, revela os segredos para produzir um pãozinho com casca fina e crocante e miolo branquinho, e aborda todas as mudanças que ele acompanhou no setor nas décadas dedicadas à panificação.

