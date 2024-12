Quem é o marido de Galisteu? Casal se conheceu quando Senna ainda era vivo

Em meio às polêmicas sobre a pequena aparição de Adriane Galisteu na série biográfica "Senna", da Netflix, o marido da apresentadora da RecordTV, Alexandre Iódice, veio a público nesta terça (3) em sua defesa.

"Acima de tudo, respeito e admiração por você e pela sua história de vida", escreveu em suas redes.

Quem é Alexandre e qual é sua história com Adriane?

Empresário de 53 anos tem DNA na moda. Alexandre é filho de Valdemar Iódice, fundador da marca Iódice, que foi vendida para o Grupo Morena Rosa em 2019. Junto ao restante da família, ele toca outros negócios do ramo. Atualmente, comandam a marca de tênis Bamba.

Alexandre conheceu Adriane antes de seu encontro com Senna. O casal se viu pela primeira vez quando ela tinha 18 anos.

Foi quando fiz a primeira campanha da Iódice de jeans. De lá para cá, a gente se encontrava socialmente, tinha amigos em comum, ele mandava peças para eu usar. A gente foi se encontrando cada vez mais, mas nunca rolava nada. Sempre senti aquela coisa no olhar, mas tinha aflição de ficar com ele porque não queria estragar a amizade.

Contou Adriane à revista Quem em 2018

Namoro começou em 2008. Ela reencontrou o empresário 10 anos após seu casamento de oito meses com Roberto Justus, um compromisso que ela acredita ter sido precipitado. Adriane teve medo de se envolver com Alexandre inicialmente, mas resolveu convidá-lo para uma corrida na orla no Rio de Janeiro.

O encontro durou horas e terminou com o primeiro beijo. "Corremos e fomos para casa, onde tinha uma galera, depois fomos assistir a um show do Djavan e após o show paramos em uma pizzaria 24 horas. Ainda o convidei para assistir a um filme. Isso lá pelas 3h30 da manhã", relembrou à publicação.

Adriane Galisteu com Alexandre Iódice em 2012 Imagem: Léo Franco/Agnews

Adriane fez "jogo duro" com Alexandre. Para ela, sexo no primeiro encontro era tabu. "Tem essa conversa que tem que enrolar o homem, porque ele não gosta [de mulher que transa no primeiro encontro], fala: 'Deu no primeiro encontro é 'facinha', 'facinha''. Isso eu sei que é das antigas, papinho que não combina mais. Mas tem 'boys' machistas", comentou em seu canal no Youtube em 2018. "Eu tinha essa onda de segurar, pergunta para o Alê. Ele suou pra me pegar", confessou.

Em 2009, ela acabou engravidando. Como os dois não eram casados ainda, ela revelou que ficou pensando na melhor maneira de dar a notícia e o levou a um restaurante, onde pediu a um garçom que depois servisse um charuto ao namorado. Alexandre demorou a entender o que o presente significava — e teria ficado chocado com a notícia. "Ele ficou dois dias mudo", contou em seu canal em 2017.

Reação de Alexandre quase separou o casal. Enquanto Adriane dizia que teria o filho com ele ou sem, o namorado continuava sem palavras. "Eu achei que a gente ia se separar. Fui pra casa da minha mãe, chorando. Depois de dois dias ele começou a conversar comigo. Falou: 'não, é que eu estava fazendo umas contas' e eu falei 'caralh*, mas dois dias de contas? Pqp!'. Fiquei tão brava", relembrou.

Grávida de 30 semanas, Adriane Galisteu também teve o seu "momento Demi Moore" na capa da revista "Contigo!" em 2010 Imagem: Divulgação/Danilo Borges/Contigo

Ele foi tomado por emoção novamente no nascimento do filho, em agosto de 2010. "Quando o Vittorio nasceu, eu vi um olhar do Alexandre que eu nunca tinha visto. E foi a partir dali que eu entendi ele como um porto seguro", confessou a apresentadora.

Adriane e Alexandre se casaram em novembro de 2010. O casal disse "sim" em uma cerimônia ao ar livre no Spa Sete Voltas, em Itatiba, no interior de São Paulo. A apresentadora entrou com o filho Vittorio, então com três meses, no colo no lugar do buquê.

Adriane Galisteu vestiu Stella McCartney em seu casamento com o empresário Alexandre Iódice Imagem: AgNews/Greg Salibian/Folhapress

O empresário ajudou Adriane a equilibrar suas finanças. Ela acredita que a relação com o marido foi transformadora e a fez abandonar "a vida de artista". "A chegada do Alexandre na minha vida me caiu uma fichona. Eu arrumei um homem que bota rumo na minha vida assim. Bota o meu pé no chão."

É um cara que não é deslumbrado com a minha história. Ele me admira, mas ele não é deslumbrado. Ele é um cara que rala, que trabalha com a família dele também. Acorda cedo, volta tarde... Então, a gente tem uma vida bem normal. E isso é uma coisa que eu não tinha.

Adriane ao canal de Leda Nagle, em 2021.

Adriane tinha vontade de ser mãe novamente, mas o marido está feliz com apenas um filho. Em 2021, ela contou ao OtaLab, do UOL, que chegou a passar por tratamentos, mas não deram certo. "Talvez eu só tenha uma chance, fazendo in vitro, ou uma barriga de aluguel, ou adotar uma criança e experimentar esse amor. Mas só vale um adendo: é uma coisa só minha, porque o Alexandre está bem feliz com um filho só. Tem que ser no golpe", riu.

Adriane Galisteu beija o marido, Alexandre Iodice, em camarote na Sapucaí em 2023 Imagem: Manu Scarpa / Brazil News

Alexandre não se incomoda que Adriane cite passado com Senna. "Claro que não, é minha vida, minha história, não é?", disse ela em março a um seguidor no Instagram. Após a polêmica recente, Iódice compartilhou uma postagem de Adriane com Ayrton e se declarou: "Você sempre foi essa mulher real e verdadeira, tenho muito orgulho!".