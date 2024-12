Príncipe Harry quebra silêncio sobre rumores de crise com Meghan Markle

Príncipe Harry, 40, falou pela primeira vez sobre os rumores de uma crise no casamento com Meghan Markle, 43, nesta quarta-feira (4).

O que aconteceu

O duque de Sussex foi questionado sobre o assunto durante um evento do New York Times. Segundo a revista People, um jornalista abordou as especulações e perguntou por que ele e Meghan não têm aparecido juntos em eventos — enquanto o príncipe estava em Nova York, a esposa estava em compromissos do outro lado do país, na Califórnia.

Harry levou a questão com bom humor e ignorou a polêmica. "[Estou aqui] porque você me convidou, você deveria saber disso", respondeu ele, levando o público aos risos.

Mas o príncipe também desabafou sobre o grande interesse do público em suas vidas. "Definitivamente não é uma coisa boa. Aparentemente, nós compramos ou já nos mudamos de casa 10, 12 vezes", pontuou.

O filho do rei Charles 3º chegou a citar os boatos de separação. "Aparentemente, nós também nos divorciamos 10 ou 12 vezes, talvez. Então, é tipo... quê?", comentou ele, rindo ao falar das especulações.

Harry ainda mencionou como lida com essa situação. "É difícil de acompanhar, mas é por isso que você simplesmente ignora isso. As pessoas que eu mais sinto pena são os trolls. As esperanças deles são construídas e construídas... Aí não acontece", explicou.

O príncipe falou que seu principal objetivo é preservar sua família. "Ser o melhor marido e pai que eu posso ser", afirmou ele ao listar o que espera do futuro.

Ao contrário do que diziam os rumores, Harry também elogiou sua vida nos Estados Unidos. "Eu gosto muito de morar aqui e de criar meus filhos aqui", deixou claro. O duque disse fazer atividades que "sem dúvidas não seriam possíveis no Reino Unido".