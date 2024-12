Versátil e mais barato do que concorrentes: Vanessa avalia secador viral

Se você acompanha as novidades do universo da beleza, provavelmente já se deparou com algum vídeo nas redes sociais sobre o secador multifuncional Shark FlexStyle, da marca de beleza Shark Beauty. O produto, que chegou ao Brasil em setembro deste ano, promete secar, ondular, alisar e dar volume aos fios — tudo em um só aparelho.

O preço, porém, assusta: com a promoção de Black Friday, atualmente custa R$R$ 2.699,10 no site da loja. No entanto, o valor é considerado menor do que produtos concorrentes de outras marcas, compara Vanessa Rozan, que testou o modelador no Lab da Beleza.

Além do secador, o modelador Shark FlexStyle vem com cinco acessórios:

Concentrador de modelagem: seca e modela o cabelo ao mesmo tempo;

seca e modela o cabelo ao mesmo tempo; Escova raquete : apresenta cerdas projetadas para criar tensão adicional para alisar e dar brilho;

apresenta cerdas projetadas para criar tensão adicional para alisar e dar brilho; Escova oval: projetada para alisar, desembaraçar e adicionar volume e elasticidade aos fios;

projetada para alisar, desembaraçar e adicionar volume e elasticidade aos fios; Dois rolos com envoltura automática: O rolo esquerdo fará o cacho no sentido anti-horário e é recomendado para o lado esquerdo da cabeça, enquanto o rolo direito criará um cacho no sentido horário e é recomendado para o lado direito da cabeça.

Para Vanessa Rozan, a principal qualidade do produto é a versatilidade: "Pra quem quer um produto pra se autofazer, não ter que ficar pensando 'ah, vou ter que ir lá no salão', eu achei que é uma ótima solução".

A maquiadora destaca que não é profissional do cabelo e sua avaliação, portanto, é a de uma consumidora "que faz seu próprio cabelo meio assim na base do achômetro".

O lado em que Vanessa dividiu o cabelo em mechas menores ficou mais definido, enquanto o lado "mais freestyle", como ela definiu, deixou o cabelo mais solto. Veja o resultado no vídeo no topo da página.

No Lab da Beleza, a expert Vanessa Rozan testa produtos, trends e dupes que viralizaram nas redes, pra você nunca mais cair em cilada. Os episódios são disponibilizados às terças e sábados, às 10h30, nas redes sociais de Universa.