Peões do G4 falam sobre erro de estratégia na votação: 'Não deu certo'

Após a formação da 11ª roça de A Fazenda 16 (Record), os peões do G4, Guilherme, Yuri, Sacha e Luana, conversaram na sala sobre a estratégia escolhida.

O que aconteceu

O grupo não ficou satisfeito com o olhar que tiveram sobre o jogo - que resultou em Gui ocupando um dos banquinhos da zona de perigo.

Gui não irá participar da Prova do Fazendeiro. Sidney, Flora e Gilsão sim.

Reunidos na sala, Sacha disse. "Gui, sinta-se a vontade para se posicionar sempre. Achei até estranho você não ter votado na Flora para ela não te puxar. Mas, independente disso, não acho que foi o motivo para ela ter te puxado."

Acho que realmente não deu certo nossa estratégia nesse sentido. E se você tivesse batido o pé, talvez todos nós tivéssemos concordado com o seu olhar. Para mim, não ficou claro sua posição.

Luana comentou. "Teria mudado tudo. Você me avisou muito em cima da hora."

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso