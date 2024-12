Painéis, brindes e mais: o que você não pode perder na CCXP 24

A CCXP 24 começa oficialmente nesta quinta-feira (5), mas Splash já marcou presença na spoiler night e preparou um guia para ajudar na programação. Tem atividades para todos os gostos!

O palco Thunder é a pedida para quem quer novidades em primeira mão dos seus filmes e séries favoritos. Os próximos dias terão painéis de obras como "Yellowjackets", "Bailarina", "Duna: a Profecia", "O Auto da Compadecida 2" e muito mais. Mas atenção: é preciso chegar cedo e encarar a fila para garantir lugar no auditório!

Quem só quer ver as celebs de pertinho pode apostar no palco Omelete. Os integrantes dos painéis do palco Thunder costumam fazer aparições mais rápidas por lá — assim, será possível ver nomes como Matt Smith, Anya Taylor-Joy, Wagner Moura, James Marsden e mais.

O pavilhão da CCXP está repleto de ativações para se divertir. No estande do SBT, por exemplo, as crianças dos anos 90 podem entrar numa réplica da banheira do Gugu. No da Globo, é possível gravar uma cena de novela. Não faltam atividades - mas não se esqueça de checar se é preciso reservar horário!

Os produtos à venda estão atualizadíssimos com as novidades da cultura pop. Na loja Fanlab by Riachuelo, por exemplo, estão à venda por R$ 119,90 camisetas de "Wicked", que estreou nos cinemas há duas semanas. O sucesso da série "Senna" também chegou na CCXP, apesar de a Netflix não ter um estande: já na spoiler night, o Funko do piloto se esgotou na loja oficial. Estavam à venda 46 unidades, por R$ 199,99 cada.

Camisetas de 'Wicked' à venda na Fanlab, na CCXP Imagem: Luiza Missi/UOL

Funkos de Ayrton Senna à venda na CCXP 24 Imagem: Fernanda Talarico/UOL

Também há espaço para lojas e comerciantes menores. O Magic Market reúne lojas de jogos de tabuleiro, editoras independentes e até comidas — tudo num ambiente medieval embalado pela banda Oaklore. Outro ponto imperdível é o Artists' Valley, onde quadrinistas vendem obras com os mais variados traços e temas.

Não faltam brindes pelo pavilhão. As ativações da marca Bis dão desde pelúcias até mochilas. No estande da Três Corações, onde estão à venda máquinas de café temáticas de Star Wars, quem tiver alguma prova de que é fã da saga ganha um brinde especial: um copo de leite azul.