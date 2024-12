Nicole Kidman fala sobre papel erótico aos 57 anos: 'Perigoso'

Nicole Kidman é a estrela do longa "Babygirl", que chega aos cinemas brasileiros no início de 2025.

O que aconteceu

No filme, Kidman interpreta Romy, CEO de um empresa que tem um envolvimento extraconjugal com um de seus estagiários, interpretado por Harris Dickinson. A primeira cena de "Babygirl" dá o tom das horas seguintes, com Nicole protagonizando um orgasmo com o marido, vivido por Antônio Banderas.

Para o The Hollywood Repórter, a atriz falou que viu como "chamado" encarar um papel tão ousado pela primeira vez aos 57 anos. "Esta é uma voz que eu não vi, este é um lugar onde eu não estive, acho que o público não esteve", disse. Para ela, Romy pode ser identificável por várias mulheres que também tem dúvidas sobre o que desejam em suas vidas. "Acho que esse filme é libertador, espero que seja."

É provavelmente por isso que dizemos constantemente que precisamos de mulheres em todas as áreas da produção cinematográfica, contando histórias diferentes. Não é só para ser mais justo. Na verdade, é porque é meio fascinante. E para as pessoas sentirem,'eu posso ser quem eu sou'.

Segundo Kidman, a parte mais "perigosa" de sua personagem foi colocar a sexualidade em cena em uma idade que não costuma ser o foco em Hollywood. " Muitas vezes, as mulheres são descartadas em um certo período de sua carreira como um ser sexual (...) [Esse papel] não foi escrito para uma mulher de 20 anos, nem para uma pessoa de 30. Nunca li um roteiro como esse, realmente cru e perigoso."