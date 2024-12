Nani Venâncio diz que posou nua na Playboy aos 17 anos e explica motivo

Nani Venâncio, 56, contou que posou nua para a Playboy quando tinha apenas 17 anos.

O que aconteceu

A modelo revelou que era menor de idade quando posou. "Eu fiz as fotos quando eu tinha apenas 17 anos. A revista precisou esperar alguns meses até eu completar 18. A capa saiu em janeiro de 1989. A edição é famosa também porque foi a última sem Photoshop. Depois, começaram a editar as imagens", contou no podcast Papagaio Falante.

Ela explicou o que fez com o dinheiro que recebeu e afirmou ter recebido outros convites para posar nua. "Posar foi muito bom para mim. Meu pai tinha quebrado e, com o cachê, consegui comprar de volta do banco a casa que ele tinha perdido em Minas Gerais. Nunca me arrependi de ter posado nua. Sempre fui responsável sobre minhas decisões. Só não quis fazer de novo, apesar dos convites."

Nani Venâncio foi capa da Palyboy em 1989 Imagem: Reprodução

Depois da "Playboy", ela foi convidada para a abertura de "Pantanal". Ela ainda apareceria como atriz na minissérie "O canto das sereias", exibida na extinta TV Manchete.

Recentemente, Nani Venâncio se envolveu em uma polêmica ao afirmar que já foi casada com Luigi Baricelli. O ator negou a informação e disse que foi casado apenas com uma mulher: Andrea Baricelli.