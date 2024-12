Modelo que lucrou R$ 260 milhões no OnlyFans revela ser virgem e cristã

Sophie Rain, 20, modelo, influencer e criadora de conteúdo adulto, deu alguns detalhes de sua vida por trás das fotos sensuais.

O que aconteceu

Em uma entrevista com o streamer Kowski, Sophie falou pela primeira vez sobre sua vida religiosa: "Eu sou cristã, sei que parece estranho". Por seguir crenças religiosas, ela conta que sua produção no OnlyFans é feita sem nenhum acompanhante, nem mesmo um fotógrafo.

Em seguida, a criadora de conteúdo adulto revela que nunca teve relações sexuais. "Sou virgem até hoje. Estou esperando pela pessoa certa para passar o resto da minha vida", justificou. Pouco depois, em seu perfil no X, ela compartilhou seus lucros e deixou um recado: "Ainda virgem, aliás".

still a virgin btw https://t.co/eddFNZinyP -- Sophie Rain (@sophieraiin) November 30, 2024

Segundo ela, apenas um assinante de seu perfil na plataforma adulta lhe rendeu ganhos de US$ 4,7 milhões, pouco mais de R$ 28 milhões na cotação atual. Em um ano, ela diz lucrar a somatória de US$ 43,4 milhões (R$ 262,2 milhões). Os valores alarmantes foram confirmados com prints de seus rendimentos nas plataformas.

Rain teve suas imagens sensuais roubadas por perfis fakes, que passaram fazer vítimas se passando por ela. "Eu acho incrivelmente assustador ver meu corpo ou meu rosto sendo usado por outra pessoa", falou a criadora de conteúdo para o New York Post. Ela deixou um alerta para que se alguém fosse supostamente "contatado por ela", tivesse cuidado e não enviasse nenhum tipo de valor.