MC Hariel dedica prêmio de Splash Awards à avó: 'Assistindo aí de cima'

MC Hariel dedica prêmio à avó em participação no Splash Awards 2024.

O que aconteceu

O cantor venceu o prêmio de hit do ano da premiação, com "A Dança", sua parceria com Gilberto Gil. Ele comemorou a vitória com uma mensagem especial para Splash.

Quero agradecer todo esse reconhecimento, uma música que foi muito importante para mim neste ano. Quero dedicar esse prêmio mais uma vez a minha avó. Quando avisei que ia gravar com o Gilberto Gil, ela ficou feliz demais e hoje ela não está aqui fisicamente, mas está assistindo aí de cima.

MC Hariel

