Maria Cândida diz que faliu e foi rejeitada por TVs: 'Nenhuma me quis'

Maria Cândida, 53, recordou momentos de dificuldade financeira, quando faliu e, ao buscar ajuda nas TVs, foi rejeitada por todas as emissoras.

O que aconteceu

Cândida afirmou que o público não costuma pensar que uma celebridade pode passar por essas dificuldades e destacou que, na época, sua "vida estava toda errada". "Terminei o casamento, fiquei sem a parte do afeto. Foquei o meu livro, sem contato com outras pessoas, meu pai faleceu em um acidente trágico em 2010, comecei a ter depressão, foquei o projeto voltado para mulheres, só que não consegui patrocínio, fiquei três anos botando meu dinheiro até que o dinheiro acabou e aí eu quebrei", recordou durante participação no programa Conexões, do Flow News.

A apresentadora contou que, após "quebrar financeiramente", tentou voltar para a TV, mas encontrou as portas fechadas. "Quando quebrei, pensei em voltar para a TV tradicional, estava com 43 anos, e eu ouvi muito que a minha época da televisão já tinha passado, ouvi muito: 'vai fazer outra coisa porque você já teve tanto sucesso'."

Ela ressaltou que conseguiu se reerguer ao produzir conteúdo para as plataformas digitais. "Pessoas não me atendiam, quem eu considerava amigo sumiu, fui em todas as televisões e nenhuma me quis. Até que, em 2018, comecei a fazer conteúdo [para a internet] e começaram a ver que dou um caldo ainda. Hoje, eu dou e seguro o caldo para mim, não dou para todo mundo."

Maria Cândida conseguiu retornar para a TV em 2019 como contratada da Globo. Ela deixou a emissora neste ano para se dedicar a outros projetos —produção na internet, palestras, séries para streaming e a divulgação de seu livro dedicado ao público feminino.