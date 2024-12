Leão: SBT está se especializando em pegar os 'restos' das outras emissoras

A ida de Datena para o SBT foi tema do Splash Show desta quarta-feira (4). O apresentador passa a integrar a grade da emissora já na próxima semana, no comando do programa Tá na Hora.

Leão Lobo, colunista de Splash, comentou sobre a mudança de emissora. Ele acredita que um dos atrativos para Datena sair da Band para o SBT deve ser financeiro. "O salário deve ser bom, porque ele gosta da coisa".

Está ficando esquisito. Pelo jeito que estão anunciando a grade do SBT, com essas contratações e possíveis contratações, está parecendo que o SBT vai se especializar em restos da Bandeirantes e da Globo

Leão Lobo

Além de Datena, Ana Furtado tem sido cotada como uma nova contratada do SBT. A expectativa é que a mulher de Boninho comande um programa matinal na emissora. Carlos Tramontina também está sendo sondado pela emissora.

Essas mudanças, inclusive, se chocam com o que Silvio Santos trazia para o SBT. O dono do baú morreu em agosto deste ano, e as filhas estão no comando da emissora desde então. "Ele caracterizou o SBT como uma emissora popular, diferente da Globo".

Lembrando que Silvio Santos sempre adorou ser a segunda. Era uma estratégia dele. Ele nunca queria ser a primeira, queria ser a segunda, mas nunca tentou parecer a Globo. Ele sempre deu uma cara muito dele para o SBT Leão Lobo

