Iron Maiden esgota dois Allianz Parque antes de sair em nova turnê mundial

Destaque da semana

'Pô, mas Iron Maiden de novo no Brasil?' Sim, e mais uma vez lotando estádios. A banda britânica de heavy metal vem pela 13ª vez ao país e chega nesta semana para dois shows já com ingressos esgotados, em São Paulo.

A Donzela de Ferro toca no Allianz Parque na sexta e no sábado, na última etapa de sua Future Past World Tour. E os fãs já podem preparar o coração porque a banda tem nova turnê mundial acertada para 2025/2026. Na Run for Your Lives, o Iron vai tocar músicas de seus nove primeiros discos, de 'Iron Maiden' (lançado em 1980) até 'Fear of the Dark' (de 1992).

Também em 2025, o Iron ganha mais uma biografia. 'Hallowed by Their Name: The Unofficial Iron Maiden Bible' sai nos EUA no dia 28 de abril, pela editora Schiffer.

Nos shows da turnê Future Past a banda tem tocado 15 músicas. Entram faixas de 'Senjutsu', o álbum mais recente, de 2021, e também clássicos como 'The Trooper', 'Wasted Years' e 'Fear of the Dark'.

Michael Poulsen, vocalista e guitarrista da banda dinamarquesa Volbeat, que abre os shows do Iron Maiden em São Paulo Imagem: Gina Wetzler/Redferns

De olho na abertura

A ida a um dos shows do Iron Maiden tem um atrativo a mais. Quem abre a noite é a Volbeat, ótima banda dinamarquesa de hard rock/metal que, por si só, já valeria o ingresso.

Formado em 2001, o Volbeat lançou álbuns elogiados, como 'Rock the Rebel/Metal the Devil', de 2007, e 'Beyond Hell/Above Heaven', que saiu três anos depois. O trabalho mais recente da banda é 'Servant of The Mind', de 2021.

Iron Maiden em São Paulo