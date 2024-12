Grelo leva Prêmio Multishow e defende que seresta não é ‘música de velho’

Do TOCA, no Rio

Grelo tem motivos para sorrir em 2024. Após alcançar as paradas de sucesso nacional, portuguesa e global do Spotify, ele termina o ano com a premiação de Melhor Arrocha de 2024 no Prêmio Multishow.

"2024, graças a Deus, foi o ano da revelação do Grelo. Foi um ano muito importante para mim, onde tive várias músicas no top 50. Até hoje temos algumas rodando no top de Portugal. Muito feliz com o resultado e com a verdade que o povo tá abraçando o Grelo."

Foi a primeira vez do artista goiano na premiação como cantor. Em outros momentos, músicas escritas por ele já foram indicadas na voz de outros artistas. "Estamos trabalhando para dobrar isso em 2025. Tem muito projeto já pronto para sair. Muito feliz de estar aqui concorrendo pela primeira vez como artista."

Na conversa com TOCA, Grelo celebrou levar a seresta para o país inteiro. "Sempre consumi desde pequeno. É algo que eu curto muito, mas, infelizmente, ainda tinha um pouco de preconceito. O povo falava que era 'música de velho'. Eu trouxe uma linguagem mais nova e espero que isso pegue e se prolongue pelo resto da vida, se Deus quiser."

Atualmente, a seresta é vista como um arrocha moderno, graças à repaginada dada por jovens artistas como Grelo, tendo em conta referências do sertanejo. "Seresta é um ritmo muito envolvente. A gente está trazendo agora uma linguagem diferente, não só eu como todos os meus parceiros da atualidade: Nattanzinho, Heitor Costa, Nadson [O Ferinha], entre outros grandes nomes da seresta."