Gilsão critica limpeza feita por peões em A Fazenda: 'Na prática...'

No início da noite de quarta-feira (4), Gilsão reclamou com Albert sobre a limpeza que alguns peões de A Fazenda 16 (Record) fazem da sede.

O que aconteceu

O personal varria o espaço perto do banheiro, quando viu muita sujeira no chão e reclamou, sem citar nomes. "Olha só. Quando quem faz deixa de fazer, olha o que acontece. Olha o tanto [de sujeira]."

Albert acompanhou o amigo na crítica. "Isso que você não viu o que saiu do quarto."

Gilsão alfinetou. "É muito legal falar, mas na prática mesmo...."

O peão continuou varrendo e tirou a sujeira do ambiente.

