Vanessa e Flora trocam gritos em A Fazenda 16: 'Acha que não sei gritar?'

Após uma discussão mais leve no início da madrugada de quarta-feira (4) em A Fazenda 16 (Record), Flora e Vanessa trocaram gritos no quarto da sede.

O que aconteceu

Flora falava com Sidney quando Vanessa se irritou. "Na minha vida inteira, pela minha condição de ser filha de artista e tal, de ter oportunidade e ter bons lugares, eu fui usada minha vida inteira. Pô, será que eu não sou uma pessoa maneira, bonita, atraente, só tenho pra dar, só sirvo de escada? Isso foi a vida inteira! 'Vou colar na Flora porque sei que ela vai gravar o Esquenta e eu vou gravar com ela' e na semana seguinte eu não prestava para aquela pessoa'."

Vanessa, então, a rebateu. "Quem cola em quem aqui?"

Flora se estressou e gritou com a peoa. "Não tô falando com você! Me respeita, p*rra! Não tô falando com você."

Vanessa retrucou no mesmo tom. "Acha que não sei gritar? Está falando sobre mim. Eu tenho direito de falar."

Não vem pagar de santa! Você me colocou na roça, vacilou comigo mil vezes e sempre fica atrás de mim e vem falar que eu tô colando em você? Ah, me poupe! Vanessa

Flora finalizou. "Ah, vá pra casa do car*lho, vai!"

