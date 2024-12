Flora e Vanessa tretam após voto em roça: 'Achei que podia confiar em você'

Flora e Vanessa discutiram no quarto da sede de A Fazenda 16 (Record) após Vanessa ter recebido o voto da amiga na formação da 11ª roça.

O que aconteceu

Flora tentou explicar para a peoa porque ficou chateada. "Eu quis entender teu ponto de vista, te pedi desculpas, estávamos juntas e hoje tu vota em mim? A diferença não é que eu estou na roça ou não, é o peso do teu voto."

Eu achei que eu podia confiar em você e jogar com você? Tinha necessidade? Flora

Vanessa tentou se explicar. "A Flor também é uma pessoa que eu gosto."

Flora a rebateu. "Mas você foi a primeira pessoa a trazer o assunto de votar na Flor. Podia ter jogado teu voto fora. Pra não me magoar e a gente continuar com uma amizade maneira no jogo."

Vanessa se lamentou. "Nem pensei nisso."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem deve escapar da 11ª roça e se tornar fazendeiro? Resultado parcial Total de 6811 votos 41,04% Sidney 7,66% Flora 51,30% Gilsão Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 6811 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso