Flor chora e se acerta com Gui e Juninho: 'Não to evitando vocês'

Nesta quarta-feira (4) em A Fazenda (Record), Flor procurou os peões para colocar os pingos no I's depois da última formação de roça.

O que aconteceu

Na roça, Flor recebeu um voto de Gui, que justificou ao dizer que a peoa mudou o discurso conforme foi perdendo seus aliados no jogo. Já Juninho e a apresentadora trocaram votos na dinâmica, e o cantor disse estar "incomodado com seu jogo".

Nesta quarta-feira, a peoa teve uma crise de choro e foi abraçada pelo ator. "Não tem nada a ver com seu caráter, não é que eu duvide de você como pessoa, é que é difícil saber em quem podemos confiar", disse Gui. "Você sempre é gentil, educada e carinhosa."

Após ser abraçada pelo ator, Flor seguiu chorando para a casinha da árvore, onde encontrou Juninho. "Eu não quero que você pense que eu to te evitando, eu to tão triste", disse a apresentadora caindo em lágrimas. "Nunca ia fazer isso com você, te evitar, o Gui também pensou isso de mim."

Eu to me mantendo íntegra, mas ta difícil. Desculpa se você achou que eu tava te evitando, eu não estava, foram só coincidências desastrosas. Não vou ficar em roda nenhuma, vou conversar individualmente e pouco. To tão cansada das pessoas pensando de mim o que não sou. Eu devia estar feliz, escapei de roça, mas to tão triste, tá me doendo.

Ela diz que se surpreendeu ao ser apontado pelo ex-Trem da Alegria. "Eu to votando no Gilsão e mesmo assim não me afastei dele. Mas vou afastar de todos agora, porque eu to sendo mal interpretada."

Os peões conversam sobre o desentendimento entre Flor e Babi, quando a ex-Panicat apontou que a apresentadora levava informações entre os aliados e o grupo rival. Flor disse que entendeu com o apontamento da peoa que o grupo havia concordado com a opinião dela. Ela completa dizendo que sabia que Love, Babi e Sidney estavam bravos com ela. "Mas nem liguei, pois eu sabia que quem saísse ia ver a verdade. Tanto que o Zé nem colocou a plaquinha de falsa em mim."

A peoa conta que está chateada pela votação na noite anterior. "Eu falei, 'Albert, eu tô achando que eu vou, você mudaria seu voto se precisasse?'. Ele falou 'Mudo, mas não se eu for o primeiro'. Eu falei, 'Mas eu tenho quase certeza que eu vou'. Ele falou, 'Isso é mentira do Sacha'. O Sacha só me contou que o Gui ia votar em mim."

Eu fui tentar conversar com o Albert, ele nem me ouviu. Ele falou 'mas eu vou justificar o quê?'. Ué, que minha amiga está vulnerável e eu vou ajudar ela. Porque 'eu ia votar na Nessa, mas não vou votar, porque a Flor vai ser alvo e eu vou garantir o voto onde ela vai, para ajudar ela'. Pronto! Ele falou, 'Não tem que ter medo de ir para Roça'. Por que eu tenho o jogo dele, eu tenho o meu.

Juninho defende que o que levou a votar na peoa na noite de ontem, foi que ouviu ela dizendo para Albert e Flora que "se soubesse mais informações, ela contaria". "Para votar tinha eu, você, Flora e Nessa. Sabendo que eles poderiam se aliar e votar em mim. Pensei em ir em você."

Ela responde dizendo que não ficou chateada com o voto, mas por ele dizer que ela estava evitando-o. "Tiro no pé você achar que to te evitando. Por que eu evitaria? Voto faz parte, nunca vou reclamar disso. A justificativa pensei 'onde ele viu isso?'."

"Eu reparei, várias vezes, você indo para um lugar, você me via e saía. Sei que você não queria ficar perto da Babi. A gente tava aqui, você aparecia e saísse. Perguntava se tudo bem e você dizia que sim", explica. "Perdemos o que a gente tinha desde o começo do programa. (...) Eu acho que essa flutuada que você deu nas últimas semanas, fez todo mundo ficar com o pé atrás contigo, menos o Albert. Agora que a gente tá numa reta final é difícil você ficar sozinha, Flor.

