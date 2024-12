Lanchas de luxo X apartamento de alto padrão: quanto custa o Ano Novo em SC

Balneário Camboriú, em Santa Catarina, espera um milhão de pessoas para o Réveillon, com queima de fogos de 15 minutos e vista privilegiada não só dos apartamentos na orla, mas também a partir do mar, a bordo de lanchas de luxo.

O que aconteceu

A cidade se prepara para receber turistas que acompanharão o espetáculo de fogos de artifício no Ano Novo, com duração de 15 minutos. Este ano, segundo a prefeitura, ele será realizado a partir de oito balsas no mar, superando os 12 minutos da celebração em Copacabana.

Nossa cidade se prepara para o seu melhor momento. Nos últimos anos nossas festas de Réveillon foram incríveis e seguras. Este ano não será diferente, teremos 15 minutos de fogos e a expectativa de ter a Praia Central lotada. Estamos preparados para proporcionar a melhor experiência para quem vive aqui e quem virá nos visitar.

Fabrício Oliveira, prefeito

Lanchas de luxo rivalizam com apartamentos de alto padrão em valores e exclusividade. Todos os anos, milhares de pessoas lotam os edifícios e hotéis à beira-mar para acompanhar o evento, pagando diárias consideradas caras em outras cidades praianas. Porém, para quem busca ainda mais exclusividade, lanchas de luxo oferecem uma vista privilegiada, com valores que podem vão de R$ 18 mil a R$ 60 mil, rivalizando com apartamentos de alto padrão.

Empresas especializadas oferecem lanchas com marinheiro e garçom. Uma lancha de 50 pés da Schaefer Yachts, por exemplo, está disponível por R$ 18 mil a diária, com capacidade para até 16 pessoas. O valor, de R$ 1.125 por pessoa, inclui marinheiro e garçom. A embarcação dispõe de três quartos, cozinha, dois banheiros, cockpit, churrasqueira e um fly bridge. Modelos maiores podem custar até R$ 60 mil por dia, dependendo da temporada.

Aluguel de lanchas tem se tornado uma opção cada vez mais procurada por quem deseja uma experiência diferenciada. "Em Balneário Camboriú, um apartamento de luxo pode custar o mesmo valor ou até mais por dia durante o Ano Novo", explica Daniel Belisse, proprietário da DDB Yachts. "O aluguel da lancha se torna, então, uma alternativa de custo similar, mas com o diferencial da exclusividade em alto-mar. Outro atrativo do serviço é que não precisa ter habilitação náutica, o aluguel já inclui a presença de um marinheiro experiente, tornando a experiência ainda mais acessível e segura", afirma.

Prédios na orla central de Balneário Camboriú Imagem: Caio Cezar/UOL

Locação de apartamentos

A locação de imóveis em Balneário Camboriú varia nos valores e serviços oferecidos, mas é possível traçar uma comparação com os valores das lanchas. Um apartamento no bairro Pioneiros, anunciado na plataforma VRBO, acomoda seis pessoas em três quartos e dois banheiros, além de oferecer piscina externa e banheira de hidromassagem. Localizado a quatro minutos da Praia do Canto, o custo da diária é de R$ 4.207, ou R$ 701 por pessoa.

Outro imóvel, anunciado na OLX, está localizado na Praia Central e oferece uma experiência diferenciada. Com diária de R$ 5.500, acomoda até seis pessoas em três dormitórios, sendo duas suítes, uma delas com banheira de hidromassagem. O apartamento dispõe de sala ampla, área de serviço, cozinha completa e sacada com churrasqueira a gás. A reserva exige o pagamento de uma diária extra como taxa de serviço e não inclui roupas de cama e banho. O custo por pessoa é de aproximadamente R$ 916,66.

Mais uma opção na Praia Central, também anunciada na OLX, é um apartamento para oito pessoas, com diária de R$ 3.500. O imóvel conta com uma suíte, duas semi-suítes, sacada com churrasqueira, sala ampla e cozinha equipada. O pacote mínimo para o Réveillon é de nove dias, totalizando R$ 31.500, ou R$ 437 por pessoa ao dia.

Apartamento na Praia Central tem custo diário equivalente ao de uma lancha com serviço de bordo. Anunciado no Airbnb, um apartamento que acomoda até 10 hóspedes em três quartos e quatro banheiros na Praia Central está disponível por R$ 11.454 para o período completo do Réveillon, cerca de R$ 1.145 por dia. Equivalente ao valor cobrado por pessoa em uma lancha com serviço de bordo.

Santa Catarina tem registrado aumento na busca por turismo náutico. A Marina Itajaí, que oferece 405 vagas para embarcações, registra alta ocupação durante a temporada. "Durante a alta temporada, nossa taxa de ocupação atinge quase os 100%. Embora a marina não ofereça aluguel de embarcações, empresas com sede em nosso complexo prestam esse serviço para atender à demanda crescente de turistas que buscam explorar o litoral catarinense a bordo", explica Carlos Gayoso de Oliveira, diretor da Marina Itajaí.

Balneário Camboriú tem o maior preço por metro quadrado de imóvel residencial no país. Enquanto São Paulo e Rio de Janeiro apresentam preços de R$ 10.226 e R$ 9.859, respectivamente, Balneário Camboriú lidera com R$ 12.822, segundo levantamento FipeZAP+ de 2024. Esses números reforçam o posicionamento da cidade como um destino de alto padrão, tanto no turismo quanto no mercado imobiliário.