Diretora de 'Garota do Momento' admite erro na novela: 'Nada é perfeito'

Natália Grimberg, diretora artística de "Garota do Momento" (Globo), comentou sobre o erro de continuidade na novela em cena com Pedro Novaes, Duda Santos, Fábio Assunção e Maisa.

O que aconteceu

Em conversa com a imprensa nos Estúdios Globo, a diretora falou sobre um erro de continuidade em uma cena exibida no dia 20 de novembro. "Nada é perfeito, [a cena] passou por várias pessoas, fez uma reunião grande com todo mundo, com a equipe, é isso. Eu acho que tudo é aprendizado".

Natalia conta que ficou chateada, mas que tudo passou quando viu que o assunto virou meme. "Deixou passar. Viralizou, falem bem, falei mal, mas falem de mim [...] Fiquei muito chateada, mas depois eu recebi tanto meme que falei: 'ah, tudo bem'".

Grimberg admite a culpa do erro. "E eu assumo, boto tudo na minha conta, sabe? Sei que foram outras pessoas, não importa.Mas eu tinha que ter olhado também, entendeu?".

O erro de continuidade aconteceu com o sumiço do paletó de Beto (Pedro Novaes) em uma cena. No começo da sequência, o mocinho aparece vestindo o casaco, depois a vestimenta some e reaparece no final da cena.

