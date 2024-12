Dieguinho: Flora faz ataques pesados... mas não quer ser rebatida?

Flora ataca com argumentos muito pesados, mas não aceita quando sofre ataques de outros participantes de A Fazenda 16 (Record), declarou o apresentador Dieguinho na edição desta quarta-feira (4) à noite do Central Splash.

A Flora ataca, mas não quer ser atacada, mas ela ataca com argumentos muito pesados também, como falar de Alzheimer, por exemplo. É tipo assim, quando falam dela é um problema, mas ela pode falar. É hipócrita.

A Flora poderia ter feito um bom jogo a temporada toda, mas ela optou por não fazer. Foi uma escolha dela não fazer esse jogo bem feito. E a gente percebe que isso tomou conta da temporada toda.

Dieguinho

Na mesma linha de raciocínio de Dieguinho, Kerline também chamou Flora de hipócrita e criticou algumas de suas atitudes durante o programa.

Além dela ser bem hipócrita, o Sacha tem uma visão muito boa, impressionante como ele tem essa inteligência de leitura de jogo, ela esvazia uma pauta que ela estava com total razão, até a página dois.

Então se ela soubesse, se ela realmente fosse mais inteligente, se ela soubesse ter lidado melhor com a fala da Flor, ter transformado isso em uma situação positiva para ela, tenho certeza que talvez o caminho dela no jogo teria sido outro.

Mas, infelizmente, ela esvazia pautas muito importantes, assim como o Fernando também fazia. Então, o grande problema da Flora que eu vejo, que já foi comentado aqui várias vezes, realmente é essa hipocrisia latente que não melhora, continua.

Tem pautas que ela poderia dialogar melhor com o público, né? Conversar com mães solos, jovens mães solos. Até mesmo a pauta do racismo. Poder conversar melhor sobre isso. É uma mulher que tem ali dentro do seu meio familiar, a cultura, que é a arte, a música. Poxa! Tem tanta coisa que ela poderia conversar.

E infelizmente ela não conquistou o público. Infelizmente ela não soube conversar. Eu não sei se realmente é o jeito dela, é porque ela é desse jeito, ou se ela se deixou perder no jogo, né? Não sei.

Kerline

