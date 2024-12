De Belo a Boninho: Tatá Werneck diverte com humor afiado no Multishow

Irreverente e afiada, Tatá Werneck roubou a cena com suas piadas no Prêmio Multishow 2024, que aconteceu nesta terça-feira (3). De Belo a Boninho, a apresentadora não poupou suas pérolas durante a noite. Ela soltou o verbo e, como sempre, arrancou risadas do público.

Boninho

A apresentadora brincou sobre a saída de Boninho da Globo depois de Tadeu Schmidt falar que essa era uma noite de "felicidade". "Me admira você, hein, Tadeu? Felicidade hoje? Com a saída do Boninho? Vai ser feliz? O homem que te abriu as portas, Tadeu Schmidt? Que é isso?".

Tatá brincou sobre a saída de Boninho da TV Globo Imagem: Reprodução/Globo

Belo e Denilson

A humorista recordou a antiga polêmica sobre a dívida de Belo com Denilson. "Veja o documentário do Belo. Depois veja o do Denilson: 'Me paga'".

"Vejam o documentário do belo, incrível!! E Depois vejam o do Denilson: ME PAGA"



KKKKK caralho a Tata é foda #PremioMultishow pic.twitter.com/64fsaUeWI9 -- Brenno (@brenno__moura) December 4, 2024

Tony Tornado

A apresentadora brincou sobre a idade do ator, de 94 anos. Tatá perguntou como ele aguentava estar no prêmio ainda. "Eu, aos 40, não aguento mais", brincou.

Cauã Reymond

Parceiros de trabalho de longa data, Tatá e Cauã brincaram sobre se beijar. "Para, Cauã, para com isso! Para, Cauã, eu sou casada... Eu não vou trocar ele por esse abdômen maravilhoso", disse ela, fingindo pegar o galã.

Críticas

O bafafá dos haters não passou batido do olhar afiado de Tatá. "Se tudo der certo, todo mundo vai sair reclamando", comentou ela sobre a premiação.

Diogo Nogueira calvo

Primeiro, Tatá brincou sobre o bumbum do cantor, depois falou sobre seu cabelo. "Como é que é ter em casa a bunda mais linda do mundo? Não tô falando da Paolla, tô falando da sua", disse ela, que logo depois emendou um: "Você era calvo, né? Ah, tá".

Simplesmente a Tatá Werneck mandou essa pro Diogo Nogueira no #PremioMultishow kkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/06hK1oj15I -- Allan (@limalblue) December 4, 2024

Relacionamento aberto

Tatá chegou a brincar — ou não — que teria aceitado um relacionamento aberto. "Mesmo que vocês tenham tido um ano horrível como eu, que tive que abrir minha relação de maneira unilateral e involuntária", soltou ela.