Clarice quase morre do coração ao assistir atitude violenta de Beto

No capítulo de quinta-feira (5), da novela "Garota do Momento" (Globo), Clarice (Carol Castro) fica chocada ao ver a atitude de Beto (Pedro Novaes) com Bia (Maisa).

O que vai acontecer

Após deduzir que Bia está por trás da armação que o separou de Beatriz (Duda Santos), o filho de Raimundo (Danton Mello) procura a ex-namorada. "Quero que me responda honestamente: foi você quem botou a boina na minha casa para que a Beatriz terminasse comigo? Foi você quem armou tudo?", questiona.

Bia mente na cara de Beto. A mimada diz que não tem nada a ver com isso e que só quer o bem do rapaz.

Clarice vê a cena e fica indignada com o mocinho. "Chega, Beto! Tudo tem um limite! Você não vai agredir minha filha, muito menos na minha frente. Ela já disse que não teve nada a ver com o término do seu namoro, não ouviu?", grita ela.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.