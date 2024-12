CCXP24 reúne astros como Wagner Moura e Sandra Oh a partir desta quinta-feira

Entre os dias 5 e 8 de dezembro, o São Paulo Expo recebe a CCXP 2024. Maior evento de cultura pop da América Latina, a feira receberá estúdios receberá atores, estúdios e quadrinistas renomados, que participarão de painéis e ativações distribuídos em diferentes palcos e estandes.

Um dos principais locais do evento, o Artists’ Valley recebe artistas independentes, que divulgam suas obras ao lado de nomes de calibre no meio, como Chris Claremont (Os Fabulosos X-Men), Gerry Conway (O Espetacular Homem-Aranha), Kevin Maguire (Liga da Justiça Internacional) e Keum Suk Gendry-Kim (Grama).

O principal palco da CCXP24 será o Palco Thunder. Assim como nos anos anteriores, o espaço receberá diversas apresentações e convidados especiais, incluindo o ator Matt Smith, que falará sobre suas experiências em séries como Doctor Who e A Casa do Dragão na quinta-feira, 5, e Giancarlo Esposito, de Breaking Bad, que participará do evento na sexta-feira, 6.

Wagner Moura, um dos maiores nomes do cinema e da televisão brasileira, será homenageado no Palco Thunder na tarde de sexta-feira. Depois, o ator segue para o Palco Omelete, onde dará entrevista e ficará pertinho do público.

Principais atrações

Ainda na quinta-feira, a Riot Games fará um painel com a presença de Reed Shannon e Mike Wingert, membros do elenco de Arcane. Um dos principais estúdios a marcar presença na CCXP, a Warner Bros. levará, na sexta-feira, painéis especiais que detalharão seus próximos grandes lançamentos: O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim e Um Filme Minecraft.

Já a Paramount preparou para o sábado painéis de Sonic 3, com as presenças de Ben Schwartz e James Marsden, Yellowjackets, com Jasmin Savoy Brown e Sophie Thatcher, e Dexter: Pecado Original, que contará com Patrick Gibson, Christian Slater e Patrick Dempsey.

No mesmo dia, a Apple leva aos palcos Thunder e Omelete apresentações de Entre Montanhas, em painel que contará com as presenças de Anya Taylor-Joy e Miles Teller, e da série Ruptura.

O sábado também terá um painel de O Auto da Compadecida 2. A apresentação terá as participações de Selton Mello e Matheus Nachtergaele, além de outros nomes do elenco. Já a Globo mostrará prévias de suas novas produções e levará ao palco nomes como Alice Wegmann, Ana Clara, Deborah Secco e Sabrina Sato.

Por fim, o Prime Video prepara apresentações de Invencível, que contará com as presenças de Sandra Oh e Gillian Jacobs, além da produção brasileira Tremembé, com Bianca Comparato, Marina Ruy Barbosa e Felipe Simas.

Ingressos

A CCXP 2024 ainda tem ingressos disponíveis. Atualmente no terceiro lote, as entradas custam de R$ 200,00 (dia único, meia-entrada) a R$ 3.300,00 (Unlock).

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial do evento.

Serviço - CCXP 2024

Data: de 5 a 8 de dezembro.

Horário: das 12h às 21h (quinta e sexta-feira), 11h às 21h (sábado), 11h às 20h (domingo).

Local: São Paulo Expo - Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km - Vila Água Funda, São Paulo - SP, 04329-900.

Ingressos: de R$ 200,00 a R$ 3.300,00