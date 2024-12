Bumbum de Diogo Nogueira, beijaço: os momentos picantes do Prêmio Multishow

Tatá Werneck levou seu humor +18 para o Prêmio Multishow, nesta terça-feira (3). Aliás, momentos picantes não faltaram durante toda a premiação, inclusive por parte dos artistas que se apresentaram e que subiram no palco para receber os troféus.

O que aconteceu

Bumbum de Diogo Nogueira. Apresentadora da premiação, Tatá Werneck elogiou a parte traseira do cantor. "Como é ter em casa a bunda mais bonita do mundo? Não estou falando da Paolla [Oliveira], estou falando da sua mesmo", disse a humorista. "Delicioso", respondeu o artista. "Delícia, maravilhoso", completou Tatá.

Simplesmente a Tatá Werneck mandou essa pro Diogo Nogueira no #PremioMultishow kkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/06hK1oj15I -- Allan (@limalblue) December 4, 2024

Mão boba em Tadeu Schmidt. Tatá também "passou a mão" nas partes íntimas do apresentador. Durante a categoria de Arrocha do Ano, a apresentadora fez um trocadilho picante e usou Tadeu como "cobaia". Em outro momento de interação com Schmidt ela falou que gosta de "entradas por trás" em referência ao sexo anal

A tata colocando a mão no saco do Tadeu 😂🗣️🗣️🗣️ pic.twitter.com/IJ69up3PkS -- GeorgeAlbuquerque (@Georgealbuquerq) December 4, 2024

Rima ousada com Xamã e Sophie Charlotte. Werneck ainda aproveitou para fazer uma "poesia" +18 com o casal de atores. "Você fez uma novela, foi tão deslumbrante, ganhou o seu salário e ainda soprou nesse berrante. Uma história linda, sensacional, eu, Sophie e Xamã fazendo um grande trisal".

Xamã, Sophie e Tatá?! Ai ai ai 🔥 Que convite, ein 🔥#PrêmioMultishow pic.twitter.com/AfsCBSzRUH -- globoplay (@globoplay) December 4, 2024

Beijaço de Pedro Sampaio. O artista subiu no palco do Multishow e elevou a temperatura com uma apresentação explosiva de "Poc Poc". Com seus bailarinos se beijando, Sampaio também deu dois beijos: o primeiro em uma mulher, e o segundo em um homem.

SIMPLESMENTE ELE! Pedro Sampaio fazendo um espetáculo com 'Poc Poc' 😍 #PrêmioMultishow pic.twitter.com/f5cjfJG11T -- Multishow (@multishow) December 4, 2024

Ivete Sangalo macetando. A cantora, que venceu o Axé/Pagodão do Ano com "Macetando" fez um trocadilho sexual com o título da canção. "Não parem de macetar não, que é uma coisa sensacional. Macetem, ok?".

Anitta elevou a temperatura e fez chover no palco. A cantora, que foi a grande homenageada desta edição, fez uma performance com mais de sete minutos, e passeou por seus hits, com coreografias picantes e muito close no bumbum.

Precisarei de muito tempo pra superar a performance da Anitta no #PrêmioMultishow 😮‍💨😍 pic.twitter.com/GwpOfL0l5I -- Multishow (@multishow) December 4, 2024

Look "falsa pelada" de Beatriz Reis inspirado em Kim Kardashian. A ex-bbb apostou em um visual cheio de sensualidade para o tapete vermelho. "Tem uma nudez. Tô pelada, não tô pelada. Eu gosto muito de ousadia, de transparência. Gosto de chegar com um look diferente que ninguém vai ter, só eu vou estar com esse look", disse ela.